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KBÜ Kamil Güleç Kütüphanesi'nin ilk ziyaretçileri Çankırı'dan



(Fotoğraflı)



Çetin Uzunkara

KARABÜK (İHA) - Karabük Üniversitesi (KBÜ) Kamil Güleç Kütüphanesi 3 Nisan günü yapılan açılışın ardından ziyaretçilerin de ilgi odağı olmaya başladı.

Çankırı'nın Çerkeş ilçesindeki Namık Kemal Ortaokulu öğrencileri Karabük'e gerçekleştirdikleri ziyarette Karabük Üniversitesi'nin yeni açılan kütüphanesini de gezdi.

Namık Kemal Ortaokulu Müdürü Mehmet Fatih Cengiz ve iki öğretmenin eşliğinde Karabük ve Safranbolu'ya düzenlenen gezi kapsamında 56 öğrenciden oluşan grup 3 Nisan'da açılan Kamil Güleç Kütüphanesi'ni de görmek istedi. Bunun üzerine Üniversitenin ilgili birimleri ile iletişime geçen Okul Müdürü Cengiz, gerekli izinlerin ardından öğrencilerle birlikte Üniversiteye geldi. Ziyaretçileri karşılayan Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanı Özcan Büyükgenç, rafa dizilmiş kitapları gösteren dikkat çekici bir mimariye sahip Kütüphaneyi ziyaretçilere gezdirdi. Büyükgenç ziyarette aynı anda 500'den fazla öğrenciye çevrimiçi ve çevrimdışı araştırma yapma imkanı sağlayan kütüphanenin diğer başlıca özelliklerini de aktardı.

Kütüphaneyi hayranlıkla inceleyen ziyaretçiler 3 Nisan'da Kamil Güleç Kütüphanesi Sezer Güleç Sanat Galerisi'nde açılan "Dünden Bugüne Karabük Üniversitesi" konulu fotoğraf sergisini de gezdi. Ziyaret, topluca çekilen hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

(ÇU-YE-Y)



10.04.2017 18:11:54 TSI

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