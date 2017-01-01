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Vali Erin'in köy gezileri devam ediyor



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman Valisi Abdullah Erin köy gezilerine Tut ilçesine bağlı Dandırmaz, Dağyalankoz, Akçatepe ve Şerefli köyü devam etti.

Kırsal kesimde yaşayan vatandaşların sorunlarını yerinde çözmek amacıyla köy köy dolaşan Vali Abdullah Erin, köylülerin karşılaştığı sorun ve ihtiyaçların tespitini yapıyor. Vali Abdullah Erin son olarak merkeze bağlı Çemberlitaş, Tut ilçesine bağlı Dandırmaz, Dağyalankoz, Akçatepe ve Şerefli köyünü gezdi.

Ziyaretlerine merkeze bağlı Çemberlitaş köyü ile başlayan Vali Abdullah Erin, burada Milletvekili Adnan Boynukara ile birlikte İller Bankası tarafından finanse edilerek, Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından yapılan taziye evinin açılışını yaptı.

Açılış sonrası köylülerle bir araya gelen Vali Abdullah Erin, vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Çemberlitaş ve Civar Köyleri Kalkınma ve Dayanışma Derneği Başkanı Kazım Çetinkaya, Çemberlitaş Köyüne yaptığı katkılardan dolayı Vali Abdullah Erin'e bir plaket takdim etti.

Buradaki programın ardından Vali Abdullah Erin ve beraberindeki heyet, Şerefli, Dandırmaz, Dağyalankoz ve Akçatepe Kköylerini ziyaret ederek vatandaşların isteklerini dinledi. Köy muhtarları ve vatandaşların sorunlarını dinleyen Vali Erin, vatandaşların ilettiği sorunları not alarak bu sorunların aciliyet sırasına göre çözüleceğini belirtti.

Ziyaret ettiği köylerde büyük bir coşkuyla karşılanarak, vatandaşlara yakın ilgi gösteren Vali Abdullah Erin, "Devlet olarak bizim asli görevimiz hizmetin en kalitelisini vatandaşlarımıza sunmak ve refah seviyesini daha da yükseltmektir. Kırsal kesimin sıkıntılarını çözmek için gece-gündüz demeden, mesai kavramı gözetmeden canla başla çalışıyoruz" dedi.

Vali Abdullah Erin'e köy gezilerinde Milletvekili Adnan Boynukara, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, il genel meclis üyeleri ile bazı kurum amirleri eşlik etti.

(AHM)



10.04.2017 18:24:57 TSI

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