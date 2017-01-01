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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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Bahar geldi derken Çiğdem Yaylasına kar yağdı

10 Nisan 2017 Pazartesi, 18:34
Bahar geldi derken Çiğdem Yaylasına kar yağdı
Bahar geldi derken Çiğdem Yaylasına kar yağdı

(Fotoğraflı)

Murat Hazer
SAKARYA (İHA) - Sakaryalı vatandaşlar baharı beklerken Hendek Çiğdem Yaylasına kar yağdı.
Sakarya'nın Hendek ilçesinde vatandaşlar havalar ısındı derken yağan kar ile şaşkına döndü. Çiğdem Yaylasında sabah saatlerinde etkili olan kar yağışı yaylayı beyaz örtüye bürüdü. Şehir merkezinde güneşli hava hakim iken yüksek kesimlere yağan kar, baharı beklerken kar geldi dedirtti.
Yüksek kesimlere yağan karı, fotoğraf çeken vatandaşlar sosyal medyada paylaştılar.
(BCT-RFK-Y)

10.04.2017 18:42:32 TSI
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