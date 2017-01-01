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Maçka Belediye Başkanı Koçhan'dan CHP Milletvekili Özkan hakkında suç duyurusu



(Fotoğraflı)



TRABZON (İHA) - CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan'ın geçtiğimiz hafta Trabzon'un Maçka ilçesinde emniyet ekiplerine hakaret etmesinin ardından Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, meclis üyeleri ile birlikte savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Maçka Adliyesi'ne giden Başkan Koçhan ve meclis üyeleri avukatlar ile birlikte suç duyurusunda bulunarak gerekli evrakları Maçka Cumhuriyet Savcılığı'na teslim ettiler. Adliye önünde konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Koçhan, "7 Nisan Cuma günü ilçemizde yaşanan Türkiye siyasi tarihinde çok üzücü bir olay için Maçka Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak üzere geldik. O gün CHP Milletvekili Sayın Tuncay Özkan, Maçka'daki mitinginde trafik güvenliğini tehlikeye düşürmüş, Özkan'ın kendi ifadesiyle önce vatandaş olduğunu düşündüğü, sonrada polis olduğunu öğrendiği kişiye şu ifadeleri kullanmıştır; 'Çekil oradan be, sus, terbiyesiz. Sus, hadi oradan terbiyesiz. Edepsiz seni, defol. Hadi defol, senden mi korkarız lan biz. Defol hadi it' diyerek hakaret ve tehditte bulunmuştur. Bu ifadeler belediye başkanı, meclis üyeleri ve vatandaşlarımızı derinden üzmüş, Türkiye siyasi tarihinde leke olarak kalmıştır. Hiç kimsenin gerek vatandaş, gerekse devletimizin görevli polisine hakaret etmeye hakkı yoktur. Bu olay bizleri ve Maçka halkımızı derinden üzmüştür. Bizde bunla ilgili yasalar çerçevesinde gerekli kanunu hakkımızı kullanmak için buradayız. Hiçbir siyasetçinin vatandaşlara ve devletimizin görevli memuruna hakaret etme hakkı yoktur. Biz siyasi görüş ve aldığımız terbiye gereği, bizim tek gücümüz milletten gelir, işimizde millete hizmettir. Onun için gücümüz millet, işimiz hizmet olan bir siyasi görüşün temsilcileri olarak bugün vatandaşımız tarafından bize verilen görevi layıkıyla yerine getirmek için CHP Milletvekili Sayın Tuncay Özkan hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

(OK-ÖS-Y)



10.04.2017 18:57:33 TSI

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