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Başkan Arslan güven tazeledi



(Fotoğraflı)



Ramazan Kuyu

ADIYAMAN (İHA) - Besni Küçük Sanayi Sitesi genel kurul toplantısında mevcut Başkan Hacı Arslan yeniden seçilerek güven tazeledi.

Küçük Sanayi Sitesinde gerçekleştirilen genel kurula sanayi sitesi esnaflarının yanı sıra çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

Kongrede Divan Başkanlığına Nuri Tuğsuz seçilirken, katip üyeliklerine ise Soydan Doğru ve Halil Kuş seçildiler. Kongrede 2016 yılı gelir ve gider raporları, faaliyet raporları ve geçici bütçe okunarak ibra edildi.

Genel kurula tek liste halinde giden mevcut Başkan Hacı Arslan yeniden başkan seçildi.

Kongrede konuşan Besni Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan, bir idari binaya ihtiyaçları olduğunu söyleyerek, kendisini yeniden başkan seçen üyelere teşekkür etti.

(RK-AHM)



11.04.2017 13:41:12 TSI

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