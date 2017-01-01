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Halk Eğitimi Merkezi kurslarına rekor katılım

- Simav Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün açtığı kurslara katılım, 3 bin 412 kişiyle rekora ulaştı



(Fotoğraflı)



Mehmet Emin İncekulak

KÜTAHYA (İHA) - AK Parti Kütahya Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı, Halk Eğitimi Merkezi Kursu kursiyerlerini ziyaret etti. El sanatları kursu öğretmeni Hanife Özbeyli , dikiş-nakış kursu öğretmeni Tuğba Karışkan, yiyecek içecek kursu öğretmeni Nuriye Daşdemir ve giyim üretim kursu öğretmeni Selma Küden ile kursiyerleri ayrı ayrı ziyaret eden Nazlı, gördüğü eser ve çalışmaları takdirle karşıladı, kurs öğretmenleri ve kursiyerleri tebrik etti. Nazlı, "Güçlü Türkiye'nin başarılarına bir halka da siz eklemişsiniz, elinize yüreğinize sağlık. Kütahya'nın ilçeleri arasında, 244 kurs açarak 3412 kursiyerin eğitim almasından dolayı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İlçelerimizde açılan Halk Eğitimi Kurslarında, Simav birinci sırada yer almıştır, kutluyorum" dedi.

Simav Halk Eğitimi Merkezi kurs ziyaretlerine, Milletvekili Nazlı ile birlikte, Simav Belediye Başkanı Süleyman Özkan, AK Parti Simav İlçe Başkanı Hüseyin Güner de katıldı. İkramların ardından, günün anısına Simav Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Halil Aktay, Milletvekili Mustafa Şükrü Nazlı'ya hediye takdim etti. (MEİ-EFE)



11.04.2017 13:45:09 TSI

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