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Belediyenin yol yapım çalışmaları sürüyor



(Fotoğraflı)



Ertuğrul Yüksel

ZONGULDAK (İHA) - Alaplı Belediyesi, 690 Evler Dörtyol kavşağında yol bakım onarım, yol genişletme, kaldırım, çevre düzenleme ve aile park çalışmalarına devam ediyor.

Çalışmaları yerinde inceleyen Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, 690 Evler Dörtyol kavşağında geniş kapsamlı bir çalışma başlattıklarını belirterek, "Bu noktadaki kavşağa bağlantı yollarını genişletiyoruz, ayrıca kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları da yapıyoruz. Yine bu noktada yeşil alan çalışmalarımız da devam ediyor. Yetişkinler ve çocuklar için spor ve eğlence alanlarının da içinde olduğu Ailepark bu bölgede yaptığımız bir diğer çalışma" dedi.

(EY-OA-Y)



11.04.2017 13:49:26 TSI

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