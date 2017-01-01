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(Düzeltme) Başkan Orhan, sıkılmadık el bırakmadı

- Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, Dadaşkent ve Ilıca'nın yanısıra 69 mahalle statüsünde köyü bulunan ilçeyi adeta karış karış gezerek, yeni anayasanın önemini anlattı



(Fotoğraflı)



ERZURUM (İHA) - Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan, halk oylaması çalışmaları sürecinde ilçesini adeta karış karış gezerek, vatandaşlara yeni sistemin önemini anlattı. Dadaşkent ve Ilıca'nın yanısıra 69 mahalle statüsünde köyü bulunan Aziziye'de Başkan Orhan, köylerin tamamını gezerken, ilçe merkezinde de esnaf ziyaretleri, kahvehane toplantıları ve ev buluşmaları gerçekleştirdi.

AK Parti Aziziye İlçe Başkanı Gürbüz Keleş, ilçe teşkilatı ve belediye meclis üyelerinin de eşlik ettiği Başkan Orhan, "Ulaşılmadık vatandaş, sıkılmadık el bırakmayacağız." sloganıyla yaklaşık bir aydır gece gündüz demeden halk oylaması çalışması yaptı. Bin 702 kilometre kare alana sahip Aziziye'nin tamamını, mahalle mahalle, köy köy gezen Başkan Orhan, 16 Nisan'ın Türkiye için dönüm noktası olduğunu, yeni anayasayla artık huzur, güven ve istikrar ortamının kalıcı olacağını vatandaşa aktardı.

İlçe teşkilatıyla birlikte gittiği mahalle ve köylerde vatandaşların yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle karşılandıklarını ifade eden Başkan Orhan, inşallah 16 Nisan'da Erzurum'un ve Aziziye'nin tarihi bir rekorla sandıklara evet damgasını vuracağına yürekten inandığını kaydetti.

Başkan Orhan, yaklaşık bir aylık süreçte yaptığı ziyaretlerde gözlemlerini paylaşırken, "Hemşehrilerimiz, tek millet, tek devlet, tek bayrak ve tek vatan için 'evet' kararında birleşirken, milletimizi yok sayıp, millet iradesine saygı duymayanlara da tarihi bir ders vereceklerdir." ifadelerini kullandı.

Başkan Orhan, 12 Nisan Çarşamba günü saat: 13:30'da Dadaşlarla buluşacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan mitingi için tüm vatandaşları İstasyon Meydanı'na davet etti.

(ERZ-Y)



11.04.2017 14:40:05 TSI

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