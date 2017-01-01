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Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri Viyana'ya gitti



(Fotoğraflı)



ADANA (İHA) - Karaisalı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Erasmus+ projesi kapsamında ikinci hareketliliğini Avusturya Cumhuriyeti'nin Viyana kentine giderek gerçekleştirdi.

Okul Müdürü Cumali Yıldırım, 2016 yılı Erasmus+ Projesi kapsamında okulunun hazırladığı "Sağlıkta Hemşirelik Alanında ve Acil Tıp Teknisyenliği Alanında Yeni Uygulamaların AB'de İncelenmesi" isimli projelerini Avrupa Birliği (AB) Bakanlığı Ulusal Ajans tarafından kabul edildiğini söyledi.

1 yıllık projelerinin iki hareketlilikten oluştuğunu belirten Yıldırım, "Birinci hareketlilik çerçevesinde okulumuz Acil Tıp Teknisyenliği öğrencilerinden 10 öğrenci ve refakatçi bir öğretmen ile Çekya'nın Prag kentine gidildi. Projemizin ikinci hareketliliğini ise okulumuz Hemşirelik Bölümü öğrencilerinden 10 öğrenci ve refakatçi bir öğretmen ile Avusturya'nın Viyana kentine giderek gerçekleştirdik. Viyana kentinde bulunan Islamische Fachschule für Soziale Bildung isimli okulun koordinatörlüğünde 'd9010481720 Sağlıkta Hemşirelik Alanında ve Acil Tıp Teknisyenliği Alanında Yeni Uygulamaların AB'de İncelenmesi' faaliyetlerinde bulunuldu. Faaliyet çerçevesinde okul uygulamaları, hastane staj uygulamaları, teknik müze ziyaretleri gerçekleştirildi" dedi.

(ELF-Y)



11.04.2017 14:02:13 TSI

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