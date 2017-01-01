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Öğrenciler, yazarları ağırladı



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi, haftalık farkındalık sohbet programında bu hafta Şair-Yazar Bestami Yazgan ve Yazar Yusuf Dursun'u ağırladı.

Programa Yozgat Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Halıcı, Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz ve Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.

Yozgatlı Şair-Yazar Yusuf Dursun mezun olduğu okulda öğrencilerle buluşmanın heyecanını yaşadığını anlattı. Bestami Yazgan ise öğrencilere şiirin ve şairin ne denli önemli olduğunu ifade etti.

Her gencin şiir okuması ve ezberinde şiirlerin olması gerektiğini söyleyen Yazgan, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.

(BMG-UY-Y-)



11.04.2017 14:08:19 TSI

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