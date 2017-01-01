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YEREL HABERLER  / YOZGAT HABERLERİ
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Öğrenciler, yazarları ağırladı

11 Nisan 2017 Salı, 14:08
Öğrenciler, yazarları ağırladı

(Fotoğraflı)

Bahadır Muhlis Gökgül
YOZGAT (İHA) - Yozgat'ta Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi, haftalık farkındalık sohbet programında bu hafta Şair-Yazar Bestami Yazgan ve Yazar Yusuf Dursun'u ağırladı.
Programa Yozgat Milli Eğitim Şube Müdürü Metin Halıcı, Yozgat Gençlik Merkezi Müdürü Ali Sapmaz ve Şehit Fuat Bahadır Buharalıoğlu Anadolu Lisesi öğretmenleri ve öğrencileri katıldı.
Yozgatlı Şair-Yazar Yusuf Dursun mezun olduğu okulda öğrencilerle buluşmanın heyecanını yaşadığını anlattı. Bestami Yazgan ise öğrencilere şiirin ve şairin ne denli önemli olduğunu ifade etti.
Her gencin şiir okuması ve ezberinde şiirlerin olması gerektiğini söyleyen Yazgan, öğrencilerin sorularını da yanıtladı.
(BMG-UY-Y-)

11.04.2017 14:08:19 TSI
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