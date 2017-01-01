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Şehit ve gazi yakınlarından komutana plaket



(Fotoğraflı)



Sayım Özmen

BATMAN (İHA) - Batman'ın Sason ilçesindeki şehit ve gazi yakınları Sason İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Sayar'ı makamında ziyaret edip plaket takdim etti.

Şehit ve gazi yakınları üzerinde 'İlçemizde terörle mücadelede göstermiş olduğunuz azimli, kararlı ve dik duruşunuzdan dolayı teşekkür ederiz' yazılı plaketi İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ümit Sayar'a verdi. Binbaşı Sayar, şehit ve gazi yakınlarına bu değerli plaket için teşekkür edip, daima halkın yanında ve halkın karşısında olanın da karşısında olduğunu ifade etti. Plaket sunumundan sonra Binbaşı Ümit Sayar ile toplu fotoğraf çeken şehit ve gazi yakınları ilçe jandarma komutanlığından ayrıldı.

(SÖ-AKK-Y)



11.04.2017 14:12:16 TSI

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