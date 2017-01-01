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Seydişehir'de sema gösterisi

11 Nisan 2017 Salı, 14:12
Seydişehir'de sema gösterisi

(Fotoğraflı)

KONYA (İHA) - Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir İlçe Belediyesi tarafından ilçede Sema programı düzenlendi.
Belediye Düğün Salonunda düzenlenen Sema programına Kaymakam Aydın Erdoğan, Belediye Başkanı Mehmet Tutal ve eşi Melek Tutal, Konya Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Turizm Şube Müdürü Mustafa Yılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Mustafa Konurer, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Konya tanıtım filminin gösterimi ile başlayan program, 15 Temmuz filmi, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek'in selamlama videoları ile gösteri başladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi olarak dünyanın her yerine Hazreti Mevlana'nın sevgi ve hoşgörüsünü taşımak ve tanıtmak için bu tür sema ayini düzenlediklerini kaydeden Büyükşehir Belediyesi Dış İlişkiler Dairesi Turizm Şube Müdürü Mustafa Yılmaz, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Akyürek bey'in talimatıyla ilçelerde sema programları düzenledik. Bu güne kadar 29 ilçemizde sema programı düzenledik" dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Tutal, "Türkiye önemli badirelerden geçti, geçmeye devam ediyor. Bu önemli ve keskin olan virajlardan birini de 16 Nisan'da ve Allah'ın izniyle atlatacağız. Mevlana'nın birlik, kardeşlik hoşgörü, mütevazilik yani İslam ahlakının her evresini hazreti pirde görüyoruz. Onun için Konya Türkiye Cumhuriyetinde önemli bir noktada, önemli bir eksende yer almıştır. Bunda Hazreti Mevlana'nın Pirin önemli bir etkisi ve katkısı olmuştur. Son dönemlerde biz sema gösterilerini folklorik bir davranış olarak görmekteyiz. Halbuki manevi haz alınacak, bir kulun topraktan geldiğini ve kulluk etmek suretiyle Yüce Yaradan'a ulaşabileceğini gösteren ve bununda uygulamasını yapıldığı bir ifade tarzı. Tasavvufi bir uygulama, bir zikir diyebiliriz" diye konuştu.
Büyükşehir Yasasısın Büyükşehirlerle, ilçeleri aynı noktaya getirdiğini belirten Başkan Tutal, "Konya Büyükşehir'de ne varsa Seydişehir'de aynısı var. Seydişehir'de ne varsa Madenli, Mesudiye, Çatmakaya mahallerimizde de aynısı olmalı. Bunun için gayret ediyoruz. İnşallah yasanın oturması ve uygulamasın ile Konya merkezle en ücra noktasındaki 25-30 hatta 12 hanelik Ufacık mahallemizin de bir farkı kalmayacak. Uygulamalarını da başlattık. Bu tür programların ilçemiz için, ülkemiz için güzellikler getirmesi temennisi ile hepinize saygılar sunuyor, iyi akşamlar diliyorum" şeklinde konuştu.
Program, tasavvuf müziği konseri ve sema programı ile son buldu. Program sonrası katılan davetlilere Konya Büyükşehir Belediyesi ve Seydişehir Belediyesi tarafından 10 bin yıldır insan, 10 bin yıldır Konya gönüllerin şehri ile Mevlana'nın 18 beyitinin yer aldığı kitapçık dağıtıldı.
(AH-Y)

11.04.2017 14:12:38 TSI
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