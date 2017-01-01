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Ataç, bilgilendirme toplantılarını sürdürüyor

- Batıkent sakinleri ile bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç;

- "Tepebaşı'na başkanlık yapmak benim için bir onurdur"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Batıkent sakinleri ile bir araya gelen Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet AtaçBaşkan Ataç, çeşitli proje ve çalışmalar hakkında vatandaşlara bilgi verdi.

2001 yılından bu yana Tepebaşı Belediyesi'nin 30'a yakın belde evi oluşturduğunu kaydeden Ataç, 100 bin Eskişehirli kadının belde evi hizmetlerinden yararlandığını söyledi. Başkan Ataç; "Belde evleri aracılığıyla Çanakkale, Konya ve Ankara'ya 170 bin kişinin katılımıyla kültür turları düzenledik. Bu kapsamda 120 bin kişinin Çanakkale'yi görmesinden mutluluk duyduk. Burada, bağımsız bir şekilde yaşıyorsak, o savaşlar sayesinde olmuştur. 400 bin kişinin şehit olduğu Çanakkale topraklarında bir destan yazıldı ve bu destanı hepimizin doğru bilmesi gerekiyor" dedi.

Ataç, çalışmaların yalnızca kadınlarla sınırlı kalmadığını, çocuklar, yaşlılar ve engelliler içinde yapılan birçok çalışma olduğunu ise şu sözleriyle aktardı:

"5 yaş üzerindeki çocuklarımız, yaşlılarımız, engellilerimiz, gençlerimiz ile ilgili merkezlerimiz var. Rahatsız olan yaşlılarımız için Alzheimer Merkezi'ni açtık. Ayrıca 40'a yakın sağlıklı yaşlımız var. 40 zihinsel engelli çocuğumuz Montaj Atölyesi'nde parçaların montajlarını yapıyorlar. Geçen sene 1 milyon 400 tane parçanın montajını yapmışlar. Montaj Atölyesi, Türkiye'de tek. Engel kafadan silinirse o insan birey olup toplum içerisinde karışıp rahatça yaşayabiliyor. Çocuklar için ağız diş sağlığı merkezi açtık. 4 yılda 30 bin çocuğun tedavisi bitti. 6 ayda bir, tekrar kontrollere çağrılıyorlar. Su Sporları Merkezi'ni açalı 3 yıl oldu. Türkiye'de bu tip bir tesis çok az. Binamız Türkiye'de ilk altın sertifikalı kamu binası olma özelliğini taşıyor. 3 senede 20 bin çocuğumuz yüzme öğrendi. 800 çocukla Senfoni Orkestrası çalışması yapılıyor. İstanbul'da, Ankara'da İzmir'de, Bergama'da konserler verdiler. Bu ay sonunda Brüksel'de yapılan müzik festivaline davet edildiler. 100 çocuğumuzu oraya göndereceğiz. Tepebaşı'nda farklı bir belediyecilik anlayışı ile yolumuza devam ediyoruz. Şirintepe ve Fevzi Çakmak'ta spor tesisleri açıyoruz. Daha sağlıklı, yüzü gülen, daha mutlu bir Tepebaşı yapmaya devam ediyoruz."

(İHA-MET-Y)



11.04.2017 14:39:16 TSI

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