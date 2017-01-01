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Tepebaşı'nda "Dansların Kardeşliği"



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu'nun, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ve Bursa Nilüfer Belediyesi Halk Dansları Topluluğunun katkılarıyla "Dansların Kardeşliği" adlı dans gösterisi, Atatürk Kültür Sanat ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşti.

Dans gösterisinde Tepebaşı Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Eskişehir ve İzmir yöresi, Ankara Yeni Mahalle Belediyesi Halk Dansları Topluluğu Mardin ve Antalya yöresi, Bursa Nilüfer Belediyesi ise roman dansları ve Üsküp yöresinden halk dansları oyunlarını sergiledi.

Yaklaşık 140 dansçının sergilemiş olduğu gösteriyi Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş, Belediye Meclis üyeleri ve çok sayıda davetli ilgi ile izledi.

Tepebaşı Belediye Başkan Yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş ,gösteri sonrası yaptığı konuşmada; "Öncelikle Belediyeler arasında birlik ve dayanışma paylaşmanın bir ürünü olarak bu geceyi sizlerle paylaşmak istedik. Bu güzel geceyi sizlerle beraber yaşadık. Emeği geçenleri canı gönülden kutlar başarılarınızın devamını dilerim" dedi.

Konuşmalardan sonra Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına Fırat Emiroğlu ile Ankara Yeni Mahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar adına Erol Daldaban'a düzenlenen dans gösterisine katkılarından dolayı Başkan yardımcısı Erdoğan Aydoğmuş tarafından plaket takdim edildi.

(İHA-MET-Y)



11.04.2017 14:40:41 TSI

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