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GAÜN Öğrencilerinden Mehmet Gezer İlk ve Orta Öğretim Okuluna Destek



(Fotoğraflı)



GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Toplumsal Duyarlılık ve Köy Destek Projesi kapsamında Araban İlçesi Köklüce Mehmet Gezer İlk ve Orta Öğretim Okuluna destek verildi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Osman Erkmen ve Yüksekokul Sekreteri Nuri Mazıcıoğlu 23 bilgisayar ve bilgisayar masasını Yüksekokul adına hediye ederek projeye katkı sağladı.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Toplumsal Duyarlılık Projeleri Koordinatörü Öğr. Gör. Özge Düren ile Toplumsal Duyarlılık Projeleri kapsamında bir araya gelen Gaz ve Tesisatı Teknolojileri Programı öğrencileri, hediyelerini teslim ettikten sonra Köklüce Mehmet Gezer İlk ve Orta Öğretim Okulu öğrencileri ile müzik eşliğinde oyunlar oynayarak güzel vakit geçirdi. Okuldaki etkinlik sırasında Araban Meslek Yüksekokulu Öğretim Elemanları ve öğrencileri de katılarak projeye destek verdi.

Ziyarete Araban Milli Eğitim İlçe Müdürü Hasan Ateş, Şube Müdürü Bayram Altınbaş, Köklüce Mehmet Gezer İlk ve Orta Öğretim Okulu Okul Müdürü Halil Eker ve öğretmenleri ile Gaziantep Üniversitesi temsilcileri katıldı.

Köklüce Mehmet Gezer İlk ve Orta Öğretim Okulu Müdürü Halil Eker, GAÜN Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu ve Toplumsal Duyarlılık Projeleri Merkezine bu anlamlı projeden dolayı teşekkür etti.

Mehmet Gezer İlk ve Orta Öğretim Okulundaki faaliyetler sonrasında GAÜN Araban Meslek Yüksekokulu ziyaret edilerek, öğretim elemanları tarafından bölüm ve laboratuvarlar hakkında detaylı bilgi verildi.

(AK-AOA-Y)



11.04.2017 14:42:44 TSI

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