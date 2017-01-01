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YEREL HABERLER  / YALOVA HABERLERİ
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Yalova Süper Amatör Küme'de şampiyonluk Kadıköyspor'un

11 Nisan 2017 Salı, 15:03
Yalova Süper Amatör Küme'de şampiyonluk Kadıköyspor'un
- Kadıköyspor BAL'a yükseldi

(Fotoğraflı)

Erdinç Bulun
YALOVA (İHA) - 2016-2017 sezonunda Yalova Group Süper Amatör Küme'yi 49 puanla lider tamamlayan Kadıköyspor şampiyonluk kupasına kavuştu.
Yalova Group Süper Amatör Küme'nin son haftasında Sultaniyespor ile 1-1 berabere kalan Kadıköyspor hem şampiyonluk sevinci yaşadı, hem de Yalovaspor'un küme düşmesiyle Bölgesel Amatör Lige yükseldi. Kadıköyspor Kulübü Başkanı Mustafa Özel, "Kadıköyspor'umuz bugün muazzam bir mücadeleyle; bir yıllık emeğimizin, sabrımızın ve disiplinli çalışmalarımızın sonucunda ipi şampiyon olarak göğüsledi. Kadıköyspor formasını ıslatan, kırmızı siyah renklerimizin hakkını veren ve bize bu güzel şampiyonluğu yaşatan bütün futbolcularımıza teşekkür ediyor, her birini ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum. Sezon boyunca birlikte emek sarf ettiğimiz yönetici arkadaşlarıma ve teknik heyetimize de teşekkürlerimi sunarım" dedi.
(EB-MŞ)

11.04.2017 15:09:18 TSI
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