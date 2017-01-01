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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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SAÜ'DE 'PDR Günleri' başladı

11 Nisan 2017 Salı, 15:59
SAÜ'DE 'PDR Günleri' başladı
SAÜ'DE 'PDR Günleri' başladı

(Fotoğraflı)

SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nce düzenlenen "1. PDR Günleri" başladı.
Hendek Belediyesi Rasim Paşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğin açılış konuşmasını yapan Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Firdevs Karahan, etkinliğin Psikolojik Danışmanlar Öğrenci Topluluğu tarafından ilkinin düzenlendiğini ve gelenekselleşmesini hedeflediklerini söyledi. "Psikolojik Danışma Yaklaşımları ve Uygulamadaki Mesleki Deneyimler" başlıklı etkinlik ile derslerde alınan eğitimin kalitesini artırmayı ve öğrencileri farklı sahalarda çalışmak üzere daha iyi hazırlamayı amaçladıklarını belirten Prof. Dr. Firdevs Karahan, "Güncel Psikolojik Danışma ve Terapi Modellerinin Tanıtımları olmak üzere iki ana konu üzerine şekillendirilen etkinlikte öğrencilerimizin ilerde uzmanlık kazanmak isteyebileceği terapi yaklaşımlarına ilişkin farkındalıkları daha da artacaktır" dedi.
Bunun yanında PDR alan mezunlarının, çalışacakları resmi ve özel eğitim kurumları başta olmak üzere çeşitli çalışma sahalarına ilişkin bakış açılarını geliştirmeyi ve aynı zamanda mevcut sorularına yanıt bulabilmelerini sağlamayı hedeflediklerini aktaran Prof. Dr. Karahan, konuşmacıların tamamının Sakarya Üniversitesi PDR Mezunları ve üniversitede hizmet veren öğretim üyelerinden oluştuğunu ifade etti. Prof. Dr. Karahan, bu sayede mezunların verimliğinin SAÜ'nün dünya genelinde giderek artan saygınlığına katkı sağlayacağını da sözlerine ekledi. Programın açılışında konuşan Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Fatma Sapmaz da etkinliğin PDR mezunlarına, uygulamada nelerle karşılaştıkları, en çok nerelerde zorlandıkları ve mesleki gelişim açısından en çok nelere ihtiyaç duydukları gibi konularda yardımcı olacağını belirterek, etkinlikte yapılacak paylaşımlar çerçevesinde amaçlarının bu zorluklara karşı öğrencileri çok daha iyi hazırlamak olduğunu dile getirdi. Üç gün sürecek olan 1. PDR Günleri etkinliğinde, 10:00-19:00 saatleri arasında toplam 9 konferans ve 3 panel yer alıyor.
(RŞ-İÇ)

11.04.2017 16:06:54 TSI
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