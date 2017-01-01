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YEREL HABERLER  / KIRŞEHİR HABERLERİ
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Kırşehir'de seçim güvenliği

11 Nisan 2017 Salı, 16:00
Kırşehir'de seçim güvenliği
Kırşehir'de seçim güvenliği

(Fotoğraflı)

Enderhan Öz
KIRŞEHİR (İHA) - Vali Necati Şentürk, 16 Nisan'da yapılacak olan referandum için alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı.
Vali Necati Şentürk kamu düzeninin sağlanması için mülki iradenin gerekli tedbirleri aldığını söyledi.
Seçimin güvenli bir ortamda yapılması için gerekli tedbirlerin alındığını belirten Vali Necati Şentürk, seçmenin hür iradesinin sandığa hür bir tarzda yansıması için gerekli çalışmaların yapıldığını ifade etti.
Valilik makamında yapılan toplantıda konuşan Vali Şentürk, "İl genelinde 624 sandıkta 162 bin 533 kişinin oy kullanacak.
Merkeze bağlı köylerde ise 57 sandıkta 7 bin 715 kişi oy kullanacak. Polis ve askerle birlikte Kırşehir genelinde 728 kişi görev alacak.
Seçim günü, öncesi ve sonrası ile ilgili tedbirlerin tamamı alındı. Tedbirlerin tamamı planlı tarzda alınmıştır. Seçmenler hür iradeleri ile sandığa giderek vatandaşlık görevlerini yerine getireceklerdir.
Yasa dışı faaliyette bulunacaklarla ilgili en ağır şekilde de mücadele yapılacaktır. Kırşehir'de geçmiş dönemde yapılan seçimlerde de olay olmamıştır" dedi.
İki gün sonra gerçekleşecek Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun katılacağı 'Seni Çok Özlüyoruz Ey Nebiler Nebisi' adlı programın siyasetle hiçbir alakası olmadığını da anlatan Vali Necati Şentürk, "Kutlu Doğum Programı değil ama Nihat Hatipoğlu'nun şahsi programıdır. Cacabey Meydanında konferans olacak. Bu etkinliğim hiçbir şekilde şeçim, seçim yasaklarıyla kesinlikle alakası yoktur. Program sadece konferanstan ibarettir. Normal programlardan bir tanesidir. Program YSK'nin da görüşü alınarak yapılmıştır" diye konuştu.
(EÖ-SK)

11.04.2017 16:08:09 TSI
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