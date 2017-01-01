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YEREL HABERLER  / TRABZON HABERLERİ
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AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu,

11 Nisan 2017 Salı, 16:19
AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu,
AK Parti Trabzon Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu,
- "Çamburnu, Rehabitilasyon Proğramına Alındı"

(Fotoğraflı)

TRABZON (İHA) - AK Parti MKYK Üyesi ve Milletvekili Av. Ayşe Sula Köseoğlu Sürmene Çamburnu mevkiinde 7 Ocak 2017 günü meydana gelen yangında zarar gören ormanları yakından takip ettiklerini belirterek "Orman Bölge Müdürlüğümüzün meydana gelen zararın giderilmesi noktasında çalışmaları var. Çamburnu'nda yangından zarar gören bölge rehabilitasyon programına alındı. Rehabilitasyon işlemi o bölgedeki ağaçların tohumları kullanılarak yapılacak" dedi.
16 Nisan'da oylaması yapılacak Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi referandumu çalışmaları kapsamında Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'nü ziyaret eden Milletvekili Köseoğlu, Orman Bölge Müdürü Mümin Döngez'den, Çamburnu'nda yangından sonra yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Çamburnu ormanlarıyla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiklerini ifade eden ç Milletvekili Köseoğlu, Trabzon Orman Bölge Müdürlüğü'nün 7 Ocak'ta meydana gelen yangın sonrası güzel çalışmalar yaptığını belirterek, "Biz de konuyu yakından takip ediyoruz. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğümüzün yangın sonrası meydana gelen zararın giderilmesi noktasında çalışmaları var. Çamburnu'nda yangının meydana geldiği böle ivedi bir şekilde rehabilitasyon programına alındı. Bölgeden toplanan tohumlarla fidan yetiştirilecek ve rehabilite çalışmaları yapılacaktır. Biz oraya herhangi bir ağaç dikmekten ziyade, oranın doğal yapısını korumak amacıyla o bölgeye özel, o yörede yetişen sarı çam tohumlarını kullanacağız. Şu anda bu çalışmaları bizler de yakından takip ediyoruz." dedi.
AK Parti olarak yeşile ve ormanlara büyük önem verdiklerini belirten Köseoğlu, "Bizi suçlayanlar rakamlara bakacak. Dünyada orman varlığı azalırken, Türkiye'de orman varlığı artıyor. Özellikle son 15 yılda 1,5 milyon hektar yani 15 milyon dekar orman alanımız arttı. Odun serveti de bu şekilde artıyor. Bizden önceki hükümetler dönemine göre yüzde 25'e bir artış sağladık. Bu bütün dünyanın dikkatini çekti. Trabzon Orman Bölge Müdürlüğünde son 10 yılda yapılan ağaçlandırma çalışmaları ile bölgedeki ormanlık alan yüzde 31'den yüzde 34'e yükseldi. Trabzon için ise bu oran yüzde 38'dir. Trabzon bu anlamda daha iyi bir konumdadır. 2016 yılında 32 milyon 298 bin TL olan yatırım miktarı 2017 yılında 46 milyon 458 bin TL'ye yükseldi. 2016 yılında ağaçlandırma ve iyileştirme çalışmalarında 2 milyon 866 bin 370 adet fidanın toprakla buluşturuldu. Sadece bu rakamlar bile AK Parti'nin yeşile ve ormanlara ne kadar önem verdiğinin göstergesidir" diye konuştu.
(BK

11.04.2017 16:25:46 TSI
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