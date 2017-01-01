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Erdemli'de asfalt çalışması



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Erdemli Belediyesi'nin, merkez mahallelerdeki asfalt çalışmalarının ardından diğer uç mahallelerdeki sıcak asfalt çalışmalarına da devam ettiği bildirildi.

Erdemli Belediyesi'nden yapılan açıklamada, çalışmalar kapsamında Gücüş Mahallesi Sarılar mevkiindeki asfalt çalışmasının sürdüğü belirtildi.

Havaların ısınmasıyla birlikte çalışmaların hızlandığını belirten Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, asfalt çalışmaları konusunda belediye olarak üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yaptıklarını ifade ederek, "Erdemli Belediyesi olarak özellikle sıcak asfalt hizmeti konusunda büyük bir atağa kalkmış bulunuyoruz. Bütün mahallelerimizi sıcak asfaltla tanıştırdık. Bu konuda son derece ciddi çalışıyoruz. Erdemli sınırları içerisinde ihtiyaç olan her yere sıcak asfalt hizmetini götüreceğiz. Erdemli'nin yayla mahallelerinde asfaltlanmamış yol ve sokak bırakmayacağız. Belediye olarak ilçemizin tüm yol ve asfalt ihtiyaçlarını tespit ederek hızlı bir şekilde çözüme kavuşturuyoruz" dedi.

(HSK-Y)



11.04.2017 16:42:53 TSI

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