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Develi köylerinde metruk ev temizliği devam ediyor



(Fotoğraflı)



KAYSERİ (İHA) - Develi Belediyesine bağlı ekipler gerek merkez mahallelerde gerekse köylerdeki metruk evlerin yıkım ve temizlik çalışmalarına kaldığı yerden devam ediyor.

Son olarak Zile ve Çayırözü Mahallelerindeki tehlike arz eden metruk evleri Belediye ekipmanlarıyla yıktıktan sonra hafriyatlarını da temizleyen ekipler, benzer çalışmaların diğer mahallelerde de program dahilinde devam edeceğini belirtti.

(SK)



11.04.2017 16:50:54 TSI

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