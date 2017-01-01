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AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı:

- "Hiç kimse milletin sözünün üstüne söz söyleyemeyecek"



(Fotoğraflı)



Taşkın Sarıca

BALIKESİR (İHA) - 16 Nisan'da Cumhurbaşkanlığı sistemini anlatmak için Balıkesir'de programlarına devam eden AK Parti Balıkesir Milletvekili ve TBMM Başkanlık Divanı Üyesi Sema Kırcı, "Artık Türkiye'de hiç kimse milletin sözünün üstüne söz söyleyemeyecek. Biz milletimizle beraber yürüdük hamdolsun onlar da bizi hiç yalnız bırakmadılar" dedi.

AK Parti Balıkesir Milletvekili Sema Kırcı, Havran, Edremit, Burhaniye, Erdek, Ayvalık, Altıeylül, Manyas, Dursunbey ve Gönen ilçelerinde vatandaşlarla buluştu. İlçe teşkilatları ile birlikte esnaf ziyaretleri, ev ziyaretleri, kahvehane ziyaretleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarını ziyaretleri yapan Kırcı, vatandaşların Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili sorularını yanıtladı. Kırcı, toplumun her kesiminden insanlarla bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini, farklı mekanlarda kadınlarla, erkeklerle, yaşlılarla ve gençlerle buluşarak neden evet denmesi gerektiğini anlattığını ifade etti.

Kırcı ilçelerde yaptığı ziyaretlerde, "Bir köy kahvesinde Recep amcamızla sohbet ettik. Elini öpmek istedim 'Öpme yavrum benim elim koyun kokar' dedi. Mis gibi kokuyor Recep amca, ben bu elleri bir kere değil bin kere öper bin kere başıma koyarım dedim. Sonra bana 'vatandaş mekteptir yavrum, okumasını bileceksin' dedi. Hakikaten vatandaşımız mektep gibi. İşte bu hem yüreğimizi besleyen, zihniniz besleyen, sizi kendinize getiren asıl şey vatandaşla buluşmak. Köy kahvelerinde, sokaklarda insanımızla buluşurken söyledikleri bir çift cümleyi ibretle düşünüyorum. Biz çok güzel bir millete sahibiz ve onlara inşallah yeni bir sistemin garantisini vereceğiz. Kildi onların eline vereceğiz. Artık Türkiye'de hiç kimse milletin sözünün üstüne söz söyleyemeyecek. Biz milletimizle beraber yürüdük hamdolsun onlar da bizi hiç yalnız bırakmadılar. Bundan sonra da milletimizi baş tacı ettiğimiz, onların sözünün üstüne söz söylenmediği, onların iradesinin asla gasp edilmediği bir sistem inşa etmek için çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Balıkesir mitinginde 78 ayrı projenin toplu açılış törenini gerçekleştirdiğini ifade eden Kırcı, "Balıkesir'e 15 yılda toplam 23 milyar liralık proje ve yatırım gerçekleştirildi. Yalnızca 6 Nisan'da açılışını yaptığımız yatırımların toplam miktarı ise 1 milyar 281 milyon TL'dir. Eğitimde 418 derslik, 200 kapasiteli pansiyon, 692 konutu müştemilatıyla birlikte hizmete açtık. Enerji iletim hatlarını, müftülük binalarını, cami restorasyonlarını, futbol sahalarını, köprülü kavşakları milletimizin hizmetine sunduk. Köprüleri, yolları, sosyal projeleri, spor tesisleri, parkları, atık su arıtma tesislerini, içme suyu iletim hatlarının resmi açılışını gerçekleştirdik"dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir'e iki büyük müjde verdiğini hatırlatan Kırcı, "Balıkesir'in İvrindi, Havran, Burhaniye, Bigadiç ve Erdek ilçelerine önümüzdeki yıl doğalgazı veriyoruz. Bu ilçelerimizi de doğalgazın temizliği, rahatlığı konforuyla tanıştırıyoruz. İkincisi yatırım bedeli 250 trilyon lira olan bin yataklı şehir hastanesinin açılışını gerçekleştirdik. Balıkesirimiz sağlıkta çağ atlayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da ifade ettiği üzere yaşı 35'in üzerinde olanlar o kara günleri çok iyi hatırlarlar. Bin yataklı modern bir hastaneyi hizmete açtık. Muayene sırası almak için gece yarısı kuyruğa girmek gerekiyordu. Doktor bulsan ilaç, ilaç bulsan alacak para yoktu. Bu ülke hastaların tedavi ücretlerini ödeyemediği için hastaların hastanelerde rehin kaldığı dönemleri yaşadı" dedi.

(TS-



11.04.2017 17:03:05 TSI

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