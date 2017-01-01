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Sanatçı Uğur Işılak, memleket türküleriyle yüreklere dokundu



(Fotoğraflı)



MALATYA (İHA) - Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın davetlisi olarak Malatya'ya gelen ünlü sanatçı Uğur Işılak, hayranlarına unutulmaz bir türkü şöleni sundu. Işılak, konserinde seslendirdiği memleket türküleriyle duygusal anlar yaşattı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın ev sahipliğinde Kapalı Spor Salonunda düzenlenen Uğur Işılak Konserini Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, AK Parti Kadın ve Gençlik Kolları Başkanları, Yeşilyurt İlçe Başkanı Muhammed Emin Yalçınkaya ile çok sayıda vatandaş izledi.

Uğur Işılak gibi bir sanatçıyı Malatya'da misafir etmekten büyük bir onur duyduklarını ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, "Sanatın birleştirici yönü Malatya'nın birliğini güçlendirdi. Muhteşem bir Uğur Işılak konserinde dünyaya ses verdik. Uğur Işılak ve ekibini kutlar, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat başta olmak üzere konsere büyük ilgi gösteren Malatyalılara teşekkürlerini sunan sanatçı Uğur Işılak ise, " Malatya'ya sürekli geliyoruz, gördüğümüz ilgi ve sevgi bizleri mutlu ediyor. Türkiye çok önemli bir seçime gidiyor. Bu değişimin Türkiye'nin yararına, vatanımızın ve milletimizin yararına olduğunu savunanlar var, bizler de onlardanız. Aynı zamanda olaya tersinden bakanlar da var. Bizler bu referandum sürecine tersinden bakan, 18 maddeyi tasvip etmeyenlere hiçbir şey demiyoruz, bu bir demokratik haktır. Biz özellikle yalanla, iftirayla bu süreci karalamaya çalışanları kınıyoruz. Bu anlayış doğrultusunda kampanya yürütenler ve özellikle bu 18 maddeyi gölgelemeye çalışanlar Türkiye'nin geleceğini ve demokrasisini gölgelemeye çalışanlardır" şeklinde konuştu.



AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık da, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ı kültürel ve sanatsal hizmetlere verdiği önemden dolayı tebrik etti. Uğur Işılak'ın türküleri ve yorumlarıyla gittiği her yerde ayrı bir iz bıraktığını belirten Çalık, "Herkes Uğur Işılak'ı dinlenmek ve huzur bulmak istiyor. Uğur Işılak kardeşimiz aynı zamanda 25. Dönem AK Parti Milletvekiliydi ancak ondan öte sesiyle, şiirleriyle renk verdi. "Dombra" adlı şarkısıyla gönüllerimizi fethetti. "Dombra" okunduğu anda ayağa kalktık. Milletimize ve vatandaşlarımıza ayrı bir heyecan veren Işılak kardeşimizi yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci ise, Türkiye'nin önünde çok önemli bir rol haritası olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin son dönemlerde yetiştirdiği en büyük sanatçılardan olan Uğur Işılak'ı Malatya'da ağırladıkları için mutlu olduklarını belirten Bakan Tüfenkci, 16 Nisan'daki referanduma yönelik olarak, " 16 Nisan'a çok az bir zaman kaldı. Birileri bu sistemden yararlanabilirler ama biz istiyoruz ki artık bu sistemin yerine milletin hakimiyeti olsun, Dünyayla rekabet halinde olan, suratlı kararlar alan Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi gelsin" dedi.

Uğur Işılak'ın türkü ve yorumlarıyla kendisini ispat etmiş çok güçlü bir sanatçı olduğunu belirten Bakan Tüfenkci, " Uğur Işılak bağrı yanıkların sesidir, ezilmişlerin sesidir. Işılak seslendirdiği türkülerle gönüllerimize ferahlık getiriyor. Bizler de bu türküleri dinlerken ayrı bir huzur duyuyoruz. Bu organizasyonu düzenleyen Yeşilyurt Belediye Başkanımız Hacı Uğur Polat ile ekibine çok teşekkür ediyorum "şeklinde konuştu.

Güçlü sesi, şiirleri ve yorumlarıyla Malatyalıları adeta mest eden Işılak'ın seslendirdiği türkülere salonu dolduranlar hep bir ağızdan eşlik etti.

Malatya'daki konserinde halk ozanı, şair Aşık Veysel'i anmadan geçmeyen Uğur Işılak, büyük ozan için yazdığı 'Dostlar Seni Unutmadı' adlı şiirini okudu ve "Kara Toprak" adlı türküyü seslendirdi.

Konserini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yazdığı "Dombra" adlı şarkısıyla tamamlayan Uğur Işılak'a Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci tarafından kayısı paketi ile tablo hediye edildi.

(BT-AOA-Y)



11.04.2017 17:16:56 TSI

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