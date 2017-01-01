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YEREL HABERLER  / ERZURUM HABERLERİ
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Sekmen: "İstikametimiz, tercihimiz güçlü bir Türkiye içindir"

12 Nisan 2017 Çarşamba, 06:36
Sekmen: "İstikametimiz, tercihimiz güçlü bir Türkiye içindir"
Sekmen: "İstikametimiz, tercihimiz güçlü bir Türkiye içindir"

(Fotoğraflı)

ERZURUM (İHA) - Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, "Tıpkı İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi bugün de yedi düvelle savaşıyoruz. Bu kutlu yolda istikametimiz, tercihimiz güçlü bir Türkiye içindir" dedi.
Başkan Sekmen, Karayazı'da düzenlenen mitingde vatandaşlara Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni anlattı. Muhtarlarla yaptığı toplantıda sandığın ve 'Evet' tercihinin önemine vurgu yapan Başkan Sekmen, "Milletimizin meydanlardaki 'Evet' ile ilgili coşkusunu gördükçe yarınlara olan azmimiz ve inancımız daha da artıyor" diye konuştu. "Geleceğe daha güvenle bakmamızı sağlayacak olan Yeni Hükümet Sistemi'nde nelere evet dediğimizi sürekli ifade ediyoruz" diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: "Bizler 16 Nisan'da neye evet dememiz gerektiğini şöyle ifade ediyoruz. Yargı tarafsız olsun, Meclis hükümeti denetlesin, millet hükümeti doğrudan seçsin, sıkıyönetim kalksın, askeri yargı kalksın, darbeci, vesayetçi anlayış tamamen son bulsun, yargıda vesayet bitsin, vesayet odaklarının yargıya sızması engellensin diye 'Evet' diyeceğiz. Yetişmiş gençlere seçilme hakkı verilsin,
18-24 yaş arasındaki gençler milletvekili olabilsin, Mecliste milletin vekil sayısı artsın,
bürokrasi azalsın, büyüme hızlansın, Hükümetin icraatları hızlansın, koalisyonlar, hükümet kurulamama krizleri tarih olsun diye 'Evet' diyeceğiz. Cumhuriyetimiz güçlensin, üniter yapımız güçlensin, birliğimiz, kardeşliğimiz artsın, güçlü ve kararlı yönetimle terör örgütlerinin kökü kazınsın, Türkiye, dünyada daha çok söz ve hak sahibi olsun, örnek alınan ülke haline gelsin diye tercihimizi 'Evet'ten yana kullanacağız."
"16 Nisan dünya tarihine de yön verecektir"
Başkan Mehmet Sekmen, 16 Nisan'da yapılacak olan referandumun Dünya Tarihi'ne de yön vereceğini bildirdi. Sekmen, şöyle devam etti: "Ülkemizin yıllardan beri geçtiği çileli yolda birçok ihtilallerle, komplo teorisiyle, cuntacılarla, darbelerle, e-muhtırayla, gezi olaylarıyla, paralel devlet yapılanmasıyla karşılaştık. Biz bu çileli yolda milletimizde var olan mukaddesatla dimdik ayakta durabildik. Peygamber Efendimizin duasına mazhar olan bu ümmetle birçok zafer elde ettik. Bundan bir asır önce kahraman ecdadımız, bütün dünyaya 'Çanakkale Geçilmez' diye haykırdı. Din-i mübin-i İslâm için kanlarını ve canlarını feda etti.
Mabetlerimize namahrem eli değdirtmediler. Şehadetleriyle dinimizin temeli olan ezanlarımızın susturulmasına müsaade etmediler. İmanlarıyla, cesaretleriyle, fedakârlıklarıyla, Allah'ın inayet ve yardımıyla büyük bir zafer kazandılar. İşte şimdi şanlı ecdadımıza bir zafer daha kazandırma sırası bizde Nasıl ki insanların fert olarak imtihanları söz konusuysa milletlerin de imtihanı vardır. Millet olarak biz de tarihin hemen her döneminde zorlu imtihanlardan geçtik. Varlığımıza, inancımıza, mukaddesatımıza, huzurumuza kast edildi. Aynı secdede Rahman'a kul olmakla, aynı kıblede istikameti bulmakla, birbirimize verdiğimiz değerle, muhabbetimizle, birlik ve beraberlik ruhuyla bütün zorlukların üstesinden geldik. Din, ezan, bayrak ve mukaddesat uğrunda Doğusuyla, Batısıyla, Kuzeyiyle, Güneyiyle hep birlikte aynı safta mücadele ettik. Binlerce evladımızı şehit vererek bu toprakları hep birlikte vatan kıldık. Bugün millet ve yaşadığımız coğrafya olarak yine bir imtihandan geçiyoruz. Dünya'nın bütün süper güçleri ve yedi düvel 'Hayır'ı, aziz milletimiz de 'Evet'i savunuyor. İnşallah 16 Nisan'da ikinci diriliş ve demokrasi destanımızı aziz milletimizle hep birlikte yazacağız."
(ERZ-AA-Y)

12.04.2017 06:44:37 TSI
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