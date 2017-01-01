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Öğrenciler, 400 fidanı toprakla buluşturdu



(Fotoğraflı)



HATAY (İHA) - Kırıkhan Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Kırıkhan Gençlik Merkezi tarafından Topboğazı mevkiinde fidan dikme etkinliği düzenlendi. 15 dönüm arazide 400 fidanın toprakla buluştuğu etkinliğe öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Kırıkhan Orman İşletme Şefliği çalışanları, düzenlenen etkinlikte öğrencilere ağaç dikiminin önemi ve nasıl ağaç dikileceği konusunda bilgiler verdi. Öğrenciler daha sonra kızılçam fidanlarını dikerek, can suyunu verdi.

Kırıkhan Gençlik Merkezi Müdürü Mehmet Kalmaz, gençlerin doğaya olan duyarlılığını artırmak amacıyla bu etkinliği düzenlediklerini, aynı etkinliği daha fazla kişinin katılımıyla daha geniş bir biçimde yapmayı planladıklarını söyledi.

(ELF-Y)



12.04.2017 09:14:27 TSI

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