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Halk oyunları öğrencilerinden İl Milli Eğitim Müdürü Aşım'a ziyaret



(Fotoğraflı)



KIRKLARELİ (İHA) - Kırklareli Merkez Atatürk Ortaokulu müdürü, öğretmenleri, antrenör ve halk oyunlarında Türkiye Finallerine katılmaya hak kazanan öğrenciler, İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım'ı ziyaret etti.

Dereceye giren öğrencilerle sohbet eden İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, öğrencilerin yarışmalarda aldıkları dereceler ile hem kendilerinin hem okullarının hem de ilin başarılarına katkı sağladıklarını ifade etti. Öğrencileri halk oyunlarındaki başarılarından dolayı tebrik eden Aşım, "Derslerinizdeki başarınız yanında halk oyunlarında gösterdiğiniz başarıdan dolayı sizleri tebrik ediyorum. Folklor sürekli gelişim halindedir ve bir milletin ortak mal varlığıdır. Folklor yüzyıllar boyu biriktirilmiş ve zenginlikler kaynağıdır. Halk oyunları, kaynağından itibaren her dönemde ve her şekilde sürekli içinden çıktığı toplumun kendine özgü karakteristik özelliklerini yansıtmıştır. Bu başarının elde edilmesinde emeği geçen okul idarecilerimize, öğretmenlerimize, antrenörlerimize, öğrencilerimize ve velilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Kırklareli İl Milli Eğitim Müdürü Murat Aşım, dereceye giren öğrencilerimizi tek tek tebrik ederek ödüllendirdi.

Türkiye Halk Oyunları Federasyonunun 2016-2017 yılı faaliyet programı kapsamında 1-2 Nisan tarihinde Kırklareli, İstanbul, Tekirdağ minikler düzenlemeli dalda Edirne ilinde yapılan kulüpler arası yarışmada Kırklareli Atatürk Orta Okulu Spor Kulübü Halk Oyunları ekibi Marmara grup birincisi olup, Türkiye finallerine gitmeye hak kazandı.

(KA-MEF-Y)



12.04.2017 10:00:16 TSI

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