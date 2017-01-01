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Sungurlu'nun Kızılay dedesi vefat etti

12 Nisan 2017 Çarşamba, 10:21
Sungurlu'nun Kızılay dedesi vefat etti
Sungurlu'nun Kızılay dedesi vefat etti

(Fotoğraflı)

Serkan Şansever
ÇORUM (İHA) - Çorum'un Sungurlu ilçesinde "Kızılay Dede" olarak tanınan Kızılay Şube eski Başkanı İhsan Özsaray hayatını kaybetti.
Sungurlu'da 22 yıl Kızılay Şube Başkanlığı görevi yaptıktan sonra 2011 yılında sağlık problemleri nedeniyle istifa eden Özsaray, bugün tedavi gördüğü Sungurlu Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
İhsan Özsaray, şube başkanlığı boyunca ilçede düzenledikleri kan bağışı kampanyalarının yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrenci ve vatandaşlara da yardımda bulunuyordu.
(SŞ-BÖ)

12.04.2017 10:29:42 TSI
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