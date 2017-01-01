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YEREL HABERLER  / BALIKESİR HABERLERİ
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BENGİ projesi drama etkinliği ile öğrencilere tiyatro

12 Nisan 2017 Çarşamba, 11:15
BENGİ projesi drama etkinliği ile öğrencilere tiyatro
BENGİ projesi drama etkinliği ile öğrencilere tiyatro

(Fotoğraflı)

Emrah Elmas
BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Havran ilçesinde BENGİ İlçe Yürütme Kurulunda alınan karar doğrultusunda Havran Halk Eğitimi Merkezi(nce düzenlenen drama kursuna katılan öğretmenler ve kursiyerler mahalle okullarında drama gösterisi sundu.
Tiyatro izleme imkanının olmadığı dezavantajlı öğrencilerin olduğu okullar tercih edilerek öğrencilerin tiyatroya ilgisini çekmeyi ve bu yolla öğrencilere mesajlar vererek güzel değerler kazandırmayı hedefleyen etkinlik öğrencilerden büyük beğeni aldı. Drama gösterileri Kocadağ İlkokulu ve Küçükdere İlkokulunda, H.İ.Yıldırım Fazlıca İlkokulu ve Küçükşapcı İlkokulu ve Ortaokulunda, S.Ürütürk Eğmir İlkokulu ve M.Sever İlkokulunda sergilendi. S. Ürütürk Eğmir İlkokulundaki etkinliğe Havran Kaymakamı Ahmet Türköz ve Havran İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu da katıldı. Gösteri sonunda görev alan öğretmen ve kursiyerlere Kaymakam Ahmet Türköz teşekkür belgesi vererek öğrencilerin de katılacağı yeni gösterilenlerin olması talebini iletti. Öğrencilerle birlikte hatıra fotoğrafı çekildi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Söbüoğlu da gösterinin öğrencileri etkilediğini gözlemlediğini, tiyatronun tüm okullarda sevdirilmesinin öğrencilere kültürel, sanatsal anlamda katkı sağladığı gibi özgüven kazanmalarına ve kendilerini geliştirmelerine fırsat oluşturduğunu belirtip drama ve canlandırma metodunun etkili bir öğretim metodu olduğu için bütün öğretmenlerin derslerde kullanılmasını ve bunun için de yeni kurslar açılması isteğini iletti. Fedakarlık göstererek bu etkinlikte yer alan ve başarılı bir sunum gerçekleştiren öğretmen ve kursiyerlerimize, kursu açan Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Hasan Çam'a ve kursu veren Ömer Çavuş Anaokulu Müdürü Mehtap Güven'e, destekleri ve katılımları için Kaymakam Ahmet Türköz'e teşekkür etti.
(EME)

12.04.2017 11:22:24 TSI
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