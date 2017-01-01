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Van Gölünde 'Mavi Yolculuk' başlıyor



VAN (İHA) - Van Büyükşehir Belediyesinin deniz otobüsleriyle Van Gölünde 'Mavi Yolculuk' turları başlıyor.

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Ulaşım Daire Başkanlığına bağlı Deniz Ulaşımı Şube Müdürlüğünün yaz sezonunda halkın hizmetine sunduğu deniz otobüsü seferlerinin, 22 Nisan'da başlayacağı belirtildi. Açıklamada, "Mavi Yolculuk olarak nitelendirilen turlar, Edremit-Akdamar Adası arasında hafta sonu gerçekleşecek. Edremit Marina'dan başlayacak olan turlar, gün içerisinde üç sefer olarak planlandı. İki gemi ve iki deniz otobüsünün hizmet vereceği ücretli turlar, hafta sonu kalkış saatleri 10.30, 12.00 ve 14.00 olurken, dönüş saatleri ise 13.45, 16.00 ve 17.00 olacak" denildi.

(MSA-Y)



12.04.2017 11:48:54 TSI

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