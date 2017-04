YEREL HABERLER / ORDU HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Efirli Köprüsü açılıyor

Efirli Köprüsü açılıyor

- Geçen yıl sel felaketinde yıkılan Efirli Köprüsü, 113 Nisan Perşembe günü ulaşıma açılıyor



(Fotoğraflı)



Metin Akyürek

ORDU (İHA) - Ordu'da 5 Temmuz 2016 tarihinde Ramazan Bayramı'nın birinci günü yaşanan sel afeti sonrası zarar gören Efirli Köprüsü, Perşembe günü ulaşıma açılıyor.

Ordu'da geçen yıl Ramazan Bayramı'nın ilk günü meydana gelen ve 3 kişinin ölümüyle sonuçlanan sel felaketinde her gün üzerinden binlerce aracın geçtiği Altınordu ilçesi ile Perşembe ilçesini birbirine bağlayan Efirli Köprüsü'nün orta ayağı çöktü. Kullanılmaz hale gelen köprü can güvenliği nedeniyle ulaşıma kapatıldı. Ulaşım iç kesimden Efirli Cezaevi önünde bulunan küçük ve dar köprüden gerçekleştirildi.

15 Temmuz darbe girişiminin ardından tüm yatırımların yavaşlamasından Efirli Köprüsü de nasibini aldı. Yeni yapılacak köprü ise duble yol şeklinde projelendirildi. Ocak ayında başlanan köprünün inşaatında zeminin yumuşak olması sebebiyle her biri 40 metre derinliğinde 90 adet fore kazık çakıldı.

Köprü inşaatında incelemelerde bulunan AK Parti Ordu Milletvekili Oktay Çanak, ulaşıma hazır hale getirilen köprünün bir şeridinin 13 Nisan Perşembe günü ulaşıma açılacağını söyledi. Eski ve dar olan köprüde geçmişte bir çok kaza yaşandığını hatırlatan Milletvekili Çanak, yeni köprünün duble yol şeklinde iki adet olarak inşa edildiğini belirtti.

Köprüde asfaltlanma aşamasına gelindiğini belirten Çanak, "Bir aksilik olmazsa Perşembe ilçemizle Altınordu arasındaki ulaşımı sağlayan köprülerden bir tanesi 12 Nisan Çarşamba günü yapılacak asfaltlama çalışması ile 13 Nisan Perşembe günü ulaşıma açılacak. Allah tüm hemşehrilerimize kazasız belasız bir yolculuk nasip etsin" dedi.

Köprünün yaşanan bazı olaylar sebebiyle geciktiğini belirten Milletvekili Çanak, "Sel felaketi 6 Temmuz 2016 tarihinde oldu. Bu felaketten hemen sonra maalesef 15 Temmuz'da hain darbe girişimini yaşadık. Devletin bütün kurumları yaklaşık 3 ay boyunca yoğun bir mücadele içine girdi. Yani 'olağanüstü bir süreç' yaşadık. Buna rağmen köprü ihalesi ivedi şekilde proje ve inşaat ihalesi bir arada yapılmak suretiyle en hızlı şekilde gerçekleştirildi. Denize sıfır noktada olması nedeniyle normalde 20 metre derine inilmesi gerekirken 40 metre derine inilerek 90 fore kazık çakıldı. Su akış debisinin çok olması nedeniyle ancak günde 1 fore kazık çakılabildi. Ve bir köprü değil yan yana iki köprü inşa edildi. Böylece burası eskiye göre güvenli ve duble yol haline getirildi. Oysa hainler tarafından yapılan 15 Temmuz darbesini yaşamasaydık bu köprü tahminen normal şartlarda 3 ay daha erken açılacaktı. Allah bu millete bir daha böyle günler göstermesin. Kötüye fırsat vermesin" diye konuştu.

12.04.2017

