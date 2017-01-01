YEREL HABERLER / ADIYAMAN HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. KETEM yeni yerinde hizmet vermeye başladı

KETEM yeni yerinde hizmet vermeye başladı



(Fotoğraflı)



Ahmet Arslantaş

ADIYAMAN (İHA) - AK Parti Adıyaman Milletvekili Salih Fırat geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Kanser Erken Teşhis ve Tedavi Merkezi'nde (KETEM) incelemelerde bulundu.

KETEM, Yenimahalle 14 Nolu Aile Sağlık Merkezinde modern bir binada hizmet vermeye başladı. Milletvekili Salih Fırat'a Sağlık Müdürü Mehmet Emin Taş, Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreteri Erdoğan Öz, Halk Sağlığı Müdürü Mustafa Kutlu, Sağlık Bakanlığı Bölge Koordinatörü Hüseyin Şen ve yöneticiler eşlik etti.

KETEM Sorumlu Hekimi Emine Varol tarafından kanser hastalığı ile ilgili veriler paylaşıldı. KETEM binasını gezen Salih Fırat, yaptığı açıklamada kanser hastalığında erken teşhisin çok önemli olduğunu vurguladı.

Salih Fırat, "Kanserde erken teşhis hayat kurtarıyor. Özellikle kandınlar meme kanserleri, rahim ağzı kanserleri, erkeklerde kalın bağırsak kanserlerinin tanısı için burada önemli çalışmalar yapılıyor. Geçen yıl 3 bin 800 civarında geçen yıl mamografi yapılmış. Tespit edilen kanser ikinci ve üçüncü basamak hizmete veren hastanelere gönderiliyor. Kanser erken teşhis edilmezse öldürücü oluyor. Vatandaşımız bu merkezin olduğunu bilsin. Burada ki cihazlarımız son teknoloji olup en iyi hizmete vermeye gayret gösteriliyor. Adıyaman'da sağlık çağ atladık. Daha da iyisinin olması için çalışacağız" dedi.

(AHM)



12.04.2017 12:10:27 TSI

NNNN

