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Manisalı kadınlar Kula'yı gezdi



(Fotoğraflı)



MANİSA (İHA) - Manisa Büyükşehir Belediyesinin "Haydi Kadınlar İlçeye" projesi kapsamında Soma, Akhisar, Sarıgöl ve merkez ilçelerinden kadınlar Kula ilçesini gezdi.

Manisa'da yaşayan kadınların şehri tanıması amacıyla başlattığı "'Haydi Kadınlar Manisa'ya" projesinin ikinci ayağı olan"'Haydi Kadınlar İlçelere" projesi kapsamında Soma, Akhisar, Sarıgöl ve merkez ilçelerinden kadınlar Kula ilçesini gezdi. Tabduk Emre ve Yunus Emre Türbesi, 3 bin yıllık jeolojik kalıntılar, Peri Bacaları gibi ilçenin tarihi ve turistik yerleri, camileri, evleri ile adeta tarihin derinliklerine yolculuk yapma fırsatı bulan kadınlar Manisa Büyükşehir Belediyesine ve Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e kendilerine sağladığı imkanlar nedeniyle teşekkür etti. Rehber Canan Çağlayan Akyüz eşliğinde ilçeyi turlayan ve tarihi ile ilgili bilgi alan kadınlar, cep telefonlarıyla Kula'nın güzelliklerini fotoğraf ve video çekerek ölümsüzleştirdiler. Kadınlar, tarihi Carullah Bin Süleyman Camii ve Kurşunlu Camii'nde ibadetlerini yapma fırsatı da buldular. Manisa Büyükşehir Belediyesinin restore ettirerek kültür turizmine kazandırdığı Tarihi Beyler Evi'ni de gezen kadınlar, "Cengiz başkan tarihe yeniden hayat vermiş" diyerek duygularını ifade ettiler. Akşam saatlerine kadar devam eden gezinin ardından kadınlar, hatıra fotoğraflarıyla anı ölümsüzleştirdi. Kadınlar Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından kendilerine tahsis edilen otobüslerle Manisa'ya döndüler.

(ÖND-Y)



12.04.2017 13:24:48 TSI

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