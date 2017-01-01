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AK Parti milletvekilleri STK temsilcilerini ziyaret etti



(Fotoğraflı)



Coşkun Sağlamdin

NEVŞEHİR (İHA) - AK Parti Nevşehir milletvekilleri Mustafa Açıkgöz, Ebubekir Gizligider, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver Nevşehir Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzgün ve Nevşehir Görmeyenler Kültür Birleşme Derneği (GÖRBİR) Başkanı Erol Mutlu'yu makamında ziyaret etti.

AK Parti milletvekilleri Açıkgöz, Gizligider ve Belediye Başkanı Ünver, ilk olarak Nevşehir Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzgün'ü ziyaret etti. Oda Başkanı Düzgün ve bazı yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan milletvekilleri ve belediye başkanı Ünver şoför, otomobilci ve nakliyecilik yapan esnaflarla sürekli işbirliği halinde olduklarını belirterek, bu yakın işbirliğinin bundan sonraki süreçte de devam edeceğini kaydetti.

Nevşehir Şoförler Otomobilciler ve Nakliyeciler Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzgün'de, Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver'in karşılaşılan sorunların çözümü ve daha sonraki işlemler konusunda da kendilerinin en büyük yardımcısı olduğunu dile getirerek, Ünver'e teşekkür etti.

AK Parti heyeti daha sonra Nevşehir Görmeyenler Kültür Birleşme Derneği(GÖRBİR) Başkanı Erol Mutlu'yu makamında ziyaret etti. Ünver ve Milletvekilleri GÖRBİR' e gelişlerinde yönetim kurulu ve üyeler tarafından kırmızı karanfillerle karşılandı.

Kendilerine gösterilen yakın ilgi ve alakadar dolayı dernek yönetimi ve üyelerine teşekkür eden Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver ve milletvekilleri 2004 yılından beri Özel İnsanların yanında ,onların en temel destekçileri olmayı ana görevlerinden biri olarak değerlendirerek çalışmalar yaptıklarını aktardı. Ünver, Özel İnsanları toplumun en saygın grubu bireyler olarak değerlendirdiklerini ifade ederek, toplum hayatında Özel İnsanların daha etkin olmaları adına Nevşehir Belediyesi olarak ülke genelinde bir ilk çalışma yaparak Özel İnsanlar Eğitim Merkezi'ni hizmete kazandırdıklarını vurguladı.

Nevşehir Görmeyenler Kültür Birleşme Derneği(GÖRBİR) Başkanı Erol Mutlu' da ,Nevşehir Belediyesi'ni kendi evleri gibi ele aldıklarını dile getirerek ,hangi konuda bir sorun yaşansa Belediye Başkanı Hasan Ünver'in derneklerinin doğal bir üyesi gibi kendilerine yardımcı olduğunu belirtti ve teşekkür etti.

(COŞ-SK)



12.04.2017 13:35:12 TSI

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