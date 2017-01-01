12 NİSAN 2017
İÇERİKLER
SERVİSLER
PORTALLAR
DİĞER
ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MALATYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Konaklılarla bir araya geldi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 13:34
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Konaklılarla bir araya geldi
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Konaklılarla bir araya geldi
- " Banazı'nın bu coşkusu Türkiye'ye ses veriyor"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Konak Mahallesinde vatandaşlarla buluştu. Bakan Tüfenkci burada yaptığı konuşmada "Banazı'nın bu büyük coşkusu inanın Türkiye'ye ses veriyor. Sizlerin desteğiyle Türkiye daha da güzel olacak inşallah" dedi.
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Malatya'daki temasları kapsamında Yeşilyurt İlçesine bağlı Konak Mahallesinde vatandaşlarla buluştu.
Konaklılara ilk olarak seslenen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise parlamenter sistemin sürekli olarak krizler ürettiğine dikkati çekti. Başkan Çakır, "Türkiye, darbeler ve krizlerle onlarca yılını kaybetti. Düşünün, AK Parti'den önce kurulan hükumetlerin ömrü bir buçuk yıl olmuş. Allah için böyle hükumetler ne yapabilir? Halkı mı düşünür, ekonomiyi mi düşünür yoksa kendi koltuğumu nasıl koruyabilirim diye mi düşünür? İşte bir buçuk yıllık hükumetler gücümü nereden alırım diye düşünerek zaman geçirdiler ve ülkeyi krizden krize soktular" diye konuştu.
Başkan Çakır, konuşmalarının devamında, "AK Parti ise ülkeyi her alanda 5 kat büyüttü. Netice itibariyle siz dürüst olursanız, halka hizmeti Hakk'a hizmet olarak görürseniz ülkeyi bu müreffeh günlere kavuşturursunuz. İşte bu hizmetlerin kalıcı olabilmesi için 'evet' demeliyiz. Halkın derdini dinleyen ve halka hesap veren bir hükumet sistemi olsun istiyorsak Malatya'ya yakışanı yapacağız ve çok büyük bir 'evet' diyeceğiz" diye konuştu.
"Sizlerin desteğiyle Türkiye daha da güzel olacak"
Son olarak Konaklılara hitap eden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "Sizlerle bizleri buluşturan Allah'a hamdolsun. Bugün sizlerin bu coşkusu, Konak'ın bu coşkusu inanın Türkiye'ye ses veriyor, şans veriyor. Gerçekten Malatya sizlerle bir başka güzel. Sizlerin desteğiyle Türkiye daha da güzel olacak inşallah" şeklinde konuştu.
Malatya'yı büyütmek, Türkiye'nin 81 ilini mamur hale getirmek için gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayan Bakan Tüfenkci, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Biz insanımıza iş bulmakta aş bulmakta hızımıza yetişemeyen bir sistemle, dünya ile rekabet edemediğimizi görüyoruz. Biz istiyoruz ki Türkiye dünya ile rekabet edebilsin, gençlerimize iş bulalım aş bulalım. 23 cazibe merkezinden birini de Malatya yaptık. Bu ne demektir? Bu, Malatya'nın işi büyüyecek, aşı büyüyecek, Malatya büyüyecek demektir. Baktığımızda 336 firma Malatya'ya yatırım yapmak için başvurmuş. Bu firmaların tamamı yatırımını tamamlandığında tam 43 bin 500 işsiz insanımıza iş bulmuş olacağız demektir. Şu anda işsiz sayısı Malatya'da bu kadar yok. Siz bu yatırımların yarısının hayata geçtiğini düşünün, 22 bin 500 işsizime biz Malatya'da iş bulmuşuz, aş bulmuşuz demektir. Dolayısıyla yatırımların hayata geçmesi ve fabrikaların hizmete girmesiyle birlikte küçük esnaf da büyüyecek, Malatya ticareti de büyüyecek. Biz küçük sanayiyi Malatya'da büyütmek istiyoruz. Oradaki esnaf kardeşlerimizin iş yerlerini büyütmek istiyor, esnaflarımızı sanayici yapmak istiyoruz. Sanayicimizi büyüterek ihracatçı yapmak istiyoruz, bunun için de yeni sisteme geçmek istiyoruz. Artık esnafımızın, çiftçimizin, sanayicimizin önü bürokratik engellerle kesilmesin. Onların önünü açan bir hükumet olsun, bu hükumetin adı da Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi olsun diyoruz."
"AK Parti IMF'yi bu topraklardan sildi"
Türkiye'de her zaman yerli ve milli insanların iş başında olması gerektiğini belirten Bakan Tüfenkci, sözlerini şöyle noktaladı:
"Biz artık millete rağmen kimse iş başına gelmesin istiyoruz. Biri iş başına gelecekse Konaklı kardeşim gelsin, Malatyalı hemşehrim gelsin, Türk milleti gelsin. Bir daha IMF bu ülkeye musallat olmasın istiyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde kurulan AK Parti IMF'yi bu topraklardan sildi. Türkiye'yi 3 katı büyüttü, dünyayı aştı. Türkiye'yi, her ülke ile rekabet edebilir hale getirdi. Ama bu yeter mi, yetmez. Milli geliri 3 bin dolarlardan 10 bin dolarlara, ihracatımızı 33 milyarlardan 145 milyarlara yükselttik. Ama Türkiye'nin potansiyeli bu mu, değil. Bunun için, milletimizin önünü açmak için Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'ne geçiyoruz."
(CÖ-OE-Y)

12.04.2017 13:42:24 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
CHP'de Referandum çalışmaları devam ediyor
YEREL

CHP'DE REFERANDUM ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Meteorolojiden kuvvetli sağanak uyarısı
YEREL

METEOROLOJİDEN KUVVETLİ SAĞANAK UYARISI
İkinci el ithal araç düzenlemesi
YEREL

İKİNCİ EL İTHAL ARAÇ DÜZENLEMESİ
Darende'de Polis Haftası kutlaması
YEREL

DARENDE'DE POLİS HAFTASI KUTLAMASI
Malatya Valisi Mustafa Toprak:
YEREL

MALATYA VALİSİ MUSTAFA TOPRAK:
CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba:
YEREL

CHP GENEL BAŞKAN YARDIMCISI AĞBABA:
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:

Öğrenciler Quoridor Turnuvasında düşünme becerilerini geliştirdiler
YEREL

ÖĞRENCİLER QUORİDOR TURNUVASINDA DÜŞÜNME BECERİLERİNİ GELİŞTİRDİLER
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Malatya merkezli kaçak silah operasyonu
YEREL

MALATYA MERKEZLİ KAÇAK SİLAH OPERASYONU
Angun ve Yıldırım tutuklandı
YEREL

ANGUN VE YILDIRIM TUTUKLANDI
Öğrenciler vatandaşlara sağlık taraması yaptı
YEREL

ÖĞRENCİLER VATANDAŞLARA SAĞLIK TARAMASI YAPTI
Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:
YEREL

MALATYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI AHMET ÇAKIR:
Malatya Ticaret Borsası
YEREL

MALATYA TİCARET BORSASI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÇALIK:
Sanatçı Uğur Işılak, memleket türküleriyle yüreklere dokundu
YEREL

SANATÇI UĞUR IŞILAK, MEMLEKET TÜRKÜLERİYLE YÜREKLERE DOKUNDU
Malatya'daki FETÖ/PDY soruşturması
YEREL

MALATYA'DAKİ FETÖ/PDY SORUŞTURMASI

Sınavda başarılı olan işçiler belgelerini aldı
YEREL

SINAVDA BAŞARILI OLAN İŞÇİLER BELGELERİNİ ALDI
Bakan Tüfenkci:&quot;15 yılda yaptığımızı hizmetleri beş yılda yapmak istiyoruz&quot;
YEREL

BAKAN TÜFENKCİ:"15 YILDA YAPTIĞIMIZI HİZMETLERİ BEŞ YILDA YAPMAK İSTİYORUZ"
Büyükşehir'den İdlib'e ilaç yardımı
YEREL

BÜYÜKŞEHİR'DEN İDLİB'E İLAÇ YARDIMI
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık:
YEREL

AK PARTİ GENEL BAŞKAN YARDIMCISI ÖZNUR ÇALIK:
Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci:
YEREL

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANI TÜFENKCİ:
Başkan Eser, Sağlık Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi
YEREL

BAŞKAN ESER, SAĞLIK LİSESİ ÖĞRENCİLERİYLE BİR ARAYA GELDİ
Çınar Koleji öğrencileri bisiklet yarışlarından derece ile döndü
YEREL

ÇINAR KOLEJİ ÖĞRENCİLERİ BİSİKLET YARIŞLARINDAN DERECE İLE DÖNDÜ
EN ÇOK OKUNANLAR
Roketsan'ın yeni ürünleri yolda
TEKNOLOJİ

ARTIK BOYLARI 2 METRE DEĞİL...

 1
  • 2 Bu kıyafet bir devrimi gerçekleştirdi!
  • 3 Türkiye'nin en güzel kadınlarından biriydi! Son hali görenleri şaşırtıyor...
  • 4 Dünya onu konuşuyor! Parasızlıktan okulu bırakmıştı...