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İmam Hatip Lisesi'nden şiir dinletisi



(Fotoğraflı)



Halil İbrahim Ataman

ARDAHAN (İHA) - Ardahan'ın Posof İlçesi Anadolu İmam Hatip Okulu'nca düzenlenen şiir dinletisi büyük beğeni topladı.

"Şiiri Beraber Anlamak" adında düzenlenen program Merkez İlkokulu salonunda yapıldı. İlçe kaymakamı Enver Yılmaz ve Belediye Başkanı Cahit Ulgar'ın da katıldığı program saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı.

Sahne düzenlemesi ve fon müziğinin de ayrı bir renk oluşturduğu program da öğrencilerin okudukları şiirler seyircileri oldukça etkiledi. Kız öğrencilerin okuduğu şiirler beden diliyle de yaptıkları katkılar erkek öğrencileri geride bıraktı.

Posof ta düzenlenen şiir dinletisinde Posoflu hiçbir şairin şiirinin okunmaması dikkat çekti.

(HİA-AT-Y)



12.04.2017 14:22:36 TSI

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