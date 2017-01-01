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TEOG birincilerinden öğrencilere moral ziyareti



(Fotoğraflı)



DİYARBAKIR (İHA) - Diyarbakır'da geçen yıl yapılan Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sınavında (TEOG) birinci olan 10 öğrenci mezun oldukları okulu ziyaret ederek, TEOG sınavına girecek olan öğrencilere moral verdi.

2015-2016 eğitim-öğretim yılında yapılan TEOG sınavında Türkiye birincisi olan ve fen liselerine yerleşen 10 öğrenci eski okullarını ziyaret etti. Merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Ali Emiri Ortaokuluna gelen öğrenciler kapıda öğretmen ve öğrenciler tarafından karşılandı. Birinciler, 26-27 Nisan tarihlerinde yapılacak olan TEOG sınavı öncesi arkadaşlarına başarılar dileyerek moral verdi. Öğrencilere sınavdan önceki son 2 haftayı deneme sınavları yaparak geçirmelerini tavsiye eden öğrenciler, kitap okumanın önemine vurgu yaptı. Sınava girecek öğrencilere sorular bitene kadar vazgeçmemelerini tavsiye eden birinciler, daha sonra arkadaşlarına badem şekeri dağıttı.

Okul müdürü Murat Alpboğa, başarılardan ziyade geçen sene mezun ettikleri öğrencilerin desteğini gördükçe gurur duyduklarını ifade ederek, "Önümüzdeki TEOG 2 sınavı için öğrenciler kendilerine güvenmeli. Öğrencilerimizin başarılı olacağına yürekten inanıyorum" dedi.

(EK-MP-Y)



12.04.2017 14:30:26 TSI

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