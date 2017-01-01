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15 Temmuz bilgi yarışması



(Fotoğraflı)



Harun Sak

BURSA (İHA) - Bursa'nın Yenişehir ilçesinde, Milli Eğitim Müdürlüğünce "15 Temmuz Şehitleri ve Değerler Eğitimi Ortaokullar Arası Bilgi Yarışması" yapıldı.

Koç Ortaokulu'nun konferans salonunda yapılan yarışmaların birincisi TOKİ Ortaokulu oldu. Yenişehir Kaymakamı Sayın Suat Seyitoğlu'nun da takip ettiği bilgi yarışmasına 9 okuldan toplam 27 öğrenci iştirak etti. Jüri başkanlığını Aydoğdubey İlkokulu Müdürü Hüseyin Acet'in yaptığı yarışmada, öğrencilere 15 Temmuz Demokrasi Günü, milli ve manevi değerlere saygı, birlikte yaşama kültürü ve hoşgörü, vefa ve sadakat, yardım severlik ve sözünde durma, emanete sahip çıkma ve fedakarlık konularında sorular soruldu.

Kaymakam Suat Seyitoğlu, yarışmanın çok önemli olduğunu belirterek, "Katılan bütün okul ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum. Önemli olan bu tür yarışmalar katılmaktır. İştirak eden her okul ve öğrenci benim için birincidir. Ancak her yarışmanın dereceye girenleri olacaktır" diye konuştu.

TOKİ Orhangazi Ortaokulu'nun birinci olduğu yarışmada ikinciliği Yusuf Ateş Anadolu İmam Hatip Ortaokulu, üçüncülüğü Koyunhisar Ortaokulu kazandı. Öğrencilere ve okul müdürlerine çeşitli ödülleri verildi.

(HS-MŞ)



12.04.2017 15:15:50 TSI

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