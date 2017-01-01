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YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
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Başkan Genç, esnafa yatırımları anlattı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:14
Başkan Genç, esnafa yatırımları anlattı
Başkan Genç, esnafa yatırımları anlattı

(Fotoğraflı)

ANTALYA (İHA) - Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, esnafa belediye yatırımları hakkında bilgi verdi.
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, Yeşilbayır Mahallesi Atatürk Caddesi üzerindeki esnaflarla buluştu. Yaya olarak esnafları ziyaret eden Başkan Genç, belediye yatırımları hakkında bilgiler verdi. Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Genç, istek ve şikayetleri dinledi. Kendisine gösterilen sevgiden oldukça memnun olduğunu ifade eden Genç, "Biz Döşemealtı'nda bir aileyiz. Kimisi beni evladı, kimisi ağabeyi ya da arkadaşı gibi görüyor. Bu sevgiye layık olabilmek ve ilçemin sorunlarını çözebilmek adına mesai arkadaşlarımla birlikte elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Ev ziyaretleri, mahalle ve site toplantılarının yanı sıra esnaf kardeşlerimizin de işyerlerinde ziyaretler yaparak çaylarını içip sorunlarını dinliyorum" diye konuştu.
Esnaf gezisine Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanı Zekeriya Altun, Kadın Kolları Başkanı Hanife Aldemir ve İlçe yönetimiyle birlikte çıkan Başkan Genç, 16 Nisan tarihinde yapılacak referandum da vatandaşlardan sandığa gitmelerini istedi.
(SÇ-SÇ-Y)

12.04.2017 15:21:24 TSI
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