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Karesi'de Yaymacılar Caddesi prestij kazanıyor

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:23
Karesi'de Yaymacılar Caddesi prestij kazanıyor
Karesi'de Yaymacılar Caddesi prestij kazanıyor

(Fotoğraflı)

Hüseyin Tokmak
BALIKESİR (İHA) - Erbakan Meydanı, Yıldırım Cami civarı ve Yeşilli Caddesi'ni antik taş uygulaması ve sanatsal eserlerle donatan Karesi Belediyesi bu kez de şehrin önemli akslarından birisi olan Yaymacılar Caddesi'ne ve bağlantı yollarına prestij kazandırıyor. Cadde, antik taş uygulaması ve yerden ışıklandırma sistemi ile 10 gün içerisinde güzelleştirilecek.
Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın talimatı üzerine ekipler, modern Karesi'yi inşa etmeye devam ediyor. Karesi Belediyesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde prestij cadde çalışmalarını sürdürüyor. Yoluyla, kaldırımıyla, temizliğiyle örnek ilçe oluşturmak için gece gündüz çalışan belediye ekipleri, Yaymacılar Caddesi'nde tam kadro çalışıyor. Şehir merkezinin önemli akslarından birisi olan Yeşilli Caddesi'nde, Yıldırım Camii civarında, Erbakan Meydanı ve bağlantı yollarında prestij cadde uygulaması yapan Karesi Belediyesi yine şehir merkezinin önemli akslarından birisi olan Yaymacılar Caddesi'nde prestij cadde uygulamasına başladı. Karesi Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, caddedeki çalışmaları gece gündüz yakından takip ediyor. Halk ve esnaf tarafından memnuniyetle karşılanan uygulama sayesinde kaldırımlar genişletilerek yaya trafiği rahatlatılıp, araç parklanmaları önlenecek, yer ışıklandırmaları ile caddeye modern bir hava katılacak.
İlçeyi cadde ve sokaklarıyla 2023'e hazırlayan belediye, prestij çalışmaları kapsamında Yaymacılar Caddesi'nde tretuvarlarıyla beraber yaklaşık 9 bin metrekare alana dekoratif antik taş döşemesi yapacak. Cadde, 35 adet ışıklandırma direği ve yerden ışıklandırma sistemi ile aydınlatılacak.
(HT-BD)

12.04.2017 15:30:19 TSI
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