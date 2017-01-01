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Kitaplar Bünyan'a

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:27
Kitaplar Bünyan'a
Kitaplar Bünyan'a

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Kayserigaz ve EWE Grup şirketlerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen "Kitap Toplama Kampanyası"nda toplanan kitaplar, ihtiyaç sahibi okullara hediye edildi.
Kayserigaz'ın 2015 yılında lisans alanına dâhil ederek, yoğun çalışmalarla 2016 yılında doğalgaza kavuşturulan Bünyan İlçesi'nde altyapı çalışmalarının yanı sıra kurumsal sosyal sorumluluk çalışmaları da devam ediyor. Kayserigaz'ın şubat ayında başlattığı kitap toplama kampanyasına bu yıl EWE Grup şirketlerinden olan EWE Enerji, EWE Turkey Holding, Enervis ve Millenicom'da katılım sağladı. EWE Grubu bünyesindeki çalışanlar yürütülen kitap toplama kampanyasına kitaplarla destek oldular. Toplanan kitaplar Bünyan'ın Güllüce Köyü'nde bulunan biri ilköğretim, diğeri ortaöğretim olan iki okula hediye edildi.
Kampanya kapsamında yüzlerce kitap toplandı, toplanan kitaplar Bünyan İlçesi'ne bağlı Güllüce Köyü'nde bulunan Bünyan Velioğlu Ortaokulu ve Bünyan Güllüce İlkokulu kütüphanelerine hediye etti. Kitap kolileri karşısında meraklarını gizleyemeyen çocuklar, kolilerden çıkan kitaplarla birlikte büyük bir sevinç yaşadılar. Kayserigaz Kurumsal İletişim Yöneticisi Özlem Acur yaptığı açıklamada; "Çocuklar için sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştirmek bizler için ayrı bir önem taşıyor ve çocukların olduğu her projeyi keyifle gerçekleştiriyoruz. Öğrencilerin kitap kolilerini büyük bir sevinç ve heyecanla açması ve kitapları paylaşmak için bir biriyle yarış içine girmesi görülmeye değer bir tabloydu. Çocukların merakla kitapları incelemesi, içlerinde ki okuma sevgisinin bir yansımasıydı. Bu yıl 2.sini düzenlediğimiz kampanya kapsamında topladığımız kitapları Develi'de bir okula götürmüştük. Bu yıl Bünyan'da ki iki okula götürdük. Ancak bu yıl geçen yıldan farklı olarak tüm grup şirketlerimizin katılımlarıyla çok daha güçlü hale geldi kampanyamız. Önümüzde ki yıllarda da devam etmesini diliyoruz. Geleceğin mimarları olan çocukların kültürlü, aydın, araştıran, okuyan, öğrenen ve öğreten bireyler olmaları için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Bünyan Velioğlu Ortaokul Müdürü Kadriye Özmen ve Bünyan Güllüce İlkokul Müdürü Hayri Çiçek Kayserigaz'a ve EWE Grubu şirketlerine, Kitap Toplama Kampanyası" ile kütüphanelerine destek oldukları için teşekkürlerini dile getirdiler.
(AÖ-Y)

12.04.2017 15:35:00 TSI
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