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Erdemli sahil bandı parkı yaza hazırlanıyor



(Fotoğraflı)



MERSİN (İHA) - Mersin'in Erdemli Belediyesi, yapılan peyzaj çalışmalarıyla sahil bandı parkını yaza hazırlıyor.

Erdemli Belediyesi ekipleri, sahil bandı parkında hummalı bir çalışmaya imza atıyor. Parkta bulunan ağaçların budama ve bakım çalışmasını yapan ekipler, çim ekili alanlarında biçme ve gübreleme işlerini yapıyor. Çalışmalarla ilgili açıklama yapan Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, parkların bulunduğu şehrin aynası olduğunu vurgulayarak, Erdemli'nin en önemli aynasının da sahil bandı parkı olduğunu belirtti. Göze ve gönle hitap eden farklı çalışmaları ilk olarak sahil parkında vatandaşların beğenisine sunduklarını ifade eden Başkan Tollu, "Park içerisinde bulunan trafoları Kastamonu evlerine dönüştürerek güzel bir görüntü ortaya koyduk. Yörük müzesi ziyaret edenleri geçmişe götürüyor. Şehrin estetik görünümü konusunda ilkleri burada sergilemeye devam edeceğiz. Bu bilinçle hareket ederek büyük bir azimle çalışıyoruz. Bu gayretli çalışmalar neticesinde daha yeşil, daha güzel ve daha estetik bir Erdemli ortaya çıkıyor. Erdemli'nin hem görsel hem de fiziki olarak gelişmesi, büyümesi ve güzelleşmesi için gece gündüz çalışmalarımız sürecek" dedi.

(KYM-Y)



12.04.2017 15:46:10 TSI

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