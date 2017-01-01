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Balcıçakırı mahalle konağının tanıtımı yapıldı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 15:38
Balcıçakırı mahalle konağının tanıtımı yapıldı
Balcıçakırı mahalle konağının tanıtımı yapıldı

(Fotoğraflı)

KAYSERİ (İHA) - Yahyalı Belediyesi, yeni bağlanan mahallelerde yapımına başladığı "Mahalle Konaklarını" tamamlamaya başladı.
İlk olarak ilçeye 50 km mesafede bulunan Balcıçakırı Mahallesi'nde yapımı 28 günde tamamlanan, içinde Sağlık Evi, Muhtar Evi ve Misafirhanenin yer aldığı Mahalle Konağı'nın tanıtımı, düzenlenen toplantı ile yapıldı.
Toplantıya Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, belediye meclis üyeleri, belediye birim müdürleri, mahalle muhtarı ve vatandaşlar katıldı.
Mahalle Konağı'nın tanıtımında konuşan Başkan Esat Öztürk, kısa sürede yapımı tamamlanan Mahalle Konağının, mahalleye hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ederek, yapımda emeği geçen herkese teşekkür etti. Birilerinin kendilerine iyi ya da kötü demesi için değil, ibadet niyetiyle çalıştıklarını belirten Başkan Öztürk, çalışmalarını Allah rızası için, severek yaptıklarını belirtti. Konuşmasında hastanelerin eski durumlarından bahseden Öztürk " Bundan 15 yıl önceyi düşünemiyorum. SSK Hastanesine gittiğim zaman, Türk Milleti olarak tamamen hastayız derdim. Bir taraftan muayene olmaya gelen insanlar akınla yukarıya çıkar, bir taraftan muayene olmuş insanlar aşağıya inerdi. Rabbim o günleri geri getirmesin. Konumuz tabi sağlık evi, muhtar evi ve misafirhane olunca ilk olarak sağlık konusuna girdim. Allah, devletimize, hükümetimize zeval vermesin. Şuan hastanelerimizde 4 yıldızlı, 5 yıldızlı otel konforu var." dedi. Belediye olarak sadece imar ve fen işleri ile ilgilenmediklerini ifade eden Başkan Esat Öztürk " Bu iş merkezi hükümetin, bu iş Sağlık Bakanlığı'nın diye demedim , diyemem. Nerede eksik varsa, biz orayı tamamlamak için çalışırız. Belediye mevzuatı da buna müsait. Eğitimde, hem merkezi hükümet olarak hem de belediye olarak çevre düzenlemesini yapmadığımız okul kalmadı. Merkezdeki tüm okullarımıza el attık. Spor konusunda ilçemize üst düzeyde yardımcı olmaya çalışıyoruz. Bu yıl 4. Yaz Spor okulumuzu açacağız. Kültür ve Sanat konusunda da ilçemizin seviyesi giderek yükseliyor. Bundan iki gün önce, buraya yakın bir yerde Rafting Türkiye Şampiyonası yapıldı. İnşaallah bu bölgede sürekli rafting yapılması için bir tesis yapılacak. Buradan sizler ekmek yiyeceksiniz. Turizm, bacasız bir fabrika. Biz ilçemizi gerek ulusal gerekse yerel kanallarda tanıtmaya çalışıyoruz. 2017 yılında Kapuzbaşı Master Planının ihalesi Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Orman Ve Su İşleri Bakanlığımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız ile TOBB buna destek veriyor. Biz boş duran değil, koşturan bir belediyeyiz. Ben buradan başta meclis üyelerimiz olmak üzere tüm ekibime teşekkür ediyorum. Üç şey başarı getirir. Belediye Başkanının hevesi, çalışanın nefesi ve belediyenin kesesi." dedi. Başkan Öztürk toplantıya katılanlara ilçeye gelecek olan doğalgaz, yeni devlet hastanesi, belediye bünyesine katılan yeni iş makinaları hakkında bilgiler verdi.
Topluca edilen duanın Balcıçakırı Mahalle Konağı hizmete girdi.
(AÖ-Y)

12.04.2017 15:46:58 TSI
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