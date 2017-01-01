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Sezon açılışında Başkan Kurt'tan işçiye müjde

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:20
Sezon açılışında Başkan Kurt'tan işçiye müjde
Sezon açılışında Başkan Kurt'tan işçiye müjde
- Park ve Bahçeler Müdürlüğünün 2017 yılı sezon açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt:
- "Odunpazarı Belediye İş Sendikası olarak başarılı çalışmalar yaptık"
- "15 yıl daha taşeron olmamak için hayır deyin"

(Fotoğraflı)

ESKİŞEHİR (İHA) - Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü 2017 yılı sezon açılışını gerçekleştirdi.
Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde gerçekleştirilen programa Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Belediye İş Eskişehir Şube Başkanı Güney Demirdaş, Odunpazarı Belediye Meclis üyeleri, Başkan Yardımcıları, daire müdürleri ve işçiler katıldı. Sezon açılışında konuşan Odunpazarı Belediye Başkanı Av. Kazım Kurt, Belediye İş Sendikasının Park ve Bahçeler Müdürlüğünde de sendikal yetkiyi aldığını söyledi. Başkan Kurt, Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan işçilere toplu iş sözleşmesi müjdesini verdi.
Park ve Bahçeler Müdürlüğünde çalışan işçileri 1 yıl boyunca yaptığı başarılı çalışmalardan dolayı teşekkür eden Başkan Kurt, "2017 yılının sezon açılışını dualarla, kurbanlarla yaptık. Ben öncelikle hepinize 1 yıl boyunca yapacağınız çalışmalarda başarılar diliyorum. Allah kolaylık versin diyorum, kaza bela olmasın. Umarım bu bir yılı sağ salim çocuklarınızla mutlu bir biçimde geçirirsiniz. Ancak bazı gerçekleri de konuşmamız, bilmemiz lazım. Bildiğimiz bazı gerçekleri de haykırmamız lazım. Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünde, toplamda 354 personelle Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine hizmet eden bir alan. 37 bin metrekarelik şantiye alanımız ve başka yerlerde de pek çok birimimiz var. Boyahane, kaynakhane, marangozhane, elektrik atölyeleri, yemekhane, idari binamız, 420 metrelik kapalı sera, açık fidan depolama alanı, elektrik, sıhhi tesisat ve inşaat malzemelerinin de bulunduğu depo alanlarımızın mevcut olduğu bir bölge. Ekstradan bir bilgi vermek gerekirse, burası hazine ile aramızda bazı davaların olduğu bir alandı. Davaları biz kazandık ve buranın mülkiyeti Odunpazarı Belediyesinin oldu. Bu da bizim dönemimizde belediyeye kazandırdıklarımızdan biridir. 354 kişi, 15 tanesi resmi, 30 tanesi de şirket aracı olmak üzere 45 araçla çalışıyor. 16 memur, 24 kadrolu işçi, 292 tane şirket işçisi, 22'si de İŞKUR'dan gelen işçi olmak üzere şu anda 4 çeşit çalışma düzeni içinde çalışan personele sahibiz. Türkiye'nin yüz karası bir tablodur. Çalışan işçilerden sadece 24 işçi kadrolu. Geri kalanı taşeron, taşeronun dışında bir de İŞKUR'dan gelen 5 ay 29 günlük geçici işçilerimiz var. Buna rağmen Türkiye'de milyonları bulan bu sendikasız, kayıtsız çalışma koşulları içerisinde hala bunları düzenleyenler seçim kazanıyor. 15 yıldır iktidar oluyor. Burada hepinizin elini vicdanına koyup, öncelikle kendi haklarınız doğrultusunda mücadele etmeniz lazım. Bırakın başkasının hakkını, geçici çalışan işçi kadrolu iş için mücadele edecek. Taşeronda çalışan işçi kadrolu çalışmak için mücadele edecek. Bunu vermeyenlerin önünden zorla alacak. Bunun yolu nedir, bunun yolu sendikalaşmaktır" diye konuştu.

"Odunpazarı Belediye İş Sendikası olarak başarılı çalışmalar yaptık"
Odunpazarı'nda Belediye İş Sendikasıyla başarılı çalışmalar yapıldığını ifade eden Başkan Kurt, "Sizin kurumunuz hariç tüm birimlerde toplu iş sözleşmemizi yaptık. Park ve Bahçeler işçileri içinde yetki geldi, en kısa sürede Park ve Bahçeler işçileri de toplu sözleşmeye sahip olacak. Bu nasıl oldu, niye oldu diye bakmanız lazım. 15 yıldır size bunları vermeyenlerden hesap sormanız lazım. Eğer bunu yapmazsanız biz solcular, sosyal demokratlar buradan ayrıldıktan sonra sendikanıza da haklarınıza da güle güle dersiniz. Bu nedenle de emeğin yanında duranları, emeğin hakkını verenleri değerlendirmeniz, korumanız, kollamanız şarttır. Yoksa bu ülkede şu bayrağı dalgalandıranlara, Atatürk'ün posterini buraya astıranlara yazık edersiniz. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşu, felsefesi demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ve parlamenter sistemi yok etmeye çalışanlar var. Kendi kendini inkar etmeye çalışanlar var" dedi.

"Bu ciddi bir referandumdur"
Yapılacak seçimlerin ciddi bir referandum olduğunu söyleyen Başkan Kurt, "Pazar günü referandum yapacağız hala bu ülkede işsizlik, örgütsüzlük kol gezerken; haksızlık, adaletsizlik almış başını giderken 'evet' çıkacak diye bekleyenler var. Ne olacak evet çıkacak da? Türkiye büyük bir kaosa girecek. Her şeyin sorumlusu tek adam olacak. Ve bu tek adam denenmiş olmasına rağmen hala aynı niyetle, çabayla koşturuyor olacak. Sevgili arkadaşlar, hepinizi uyarıyorum. Bu ciddi bir referandumdur. Bu referandumda herkesin önce Atatürk'e bakması lazım. Sonra cumhuriyete sonra da şu dalgalanan şanlı Türk bayrağına bakması lazım. Bunlar tehlikededir. Bu nedenle de hepinizin hayır demesi şart" dedi.
(İHA-MET-HA-Y)

12.04.2017 17:28:58 TSI
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