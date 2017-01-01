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YEREL HABERLER  / MUĞLA HABERLERİ
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7. Fethiye Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

12 Nisan 2017 Çarşamba, 17:39
7. Fethiye Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı
7. Fethiye Tarım ve Hayvancılık Fuarı açıldı

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Murat Yalçın
MUĞLA (İHA) -Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenen Agritech Tarım Hayvancılık Seracılık Gıda İhtisas Fuarı 7'nci kez kapılarını ziyaretçilerine açtı.

Fethiye'nin Çamköy Mahallesi'ndeki Fethiye Belediyesi Fuar ve Sergi Alanında 7'nci kez kapılarını açan Agritech Fethiye Tarım Hayvancılık Seracılık Gıda İhtisas Fuarı, Türkiye genelinde sektörün önde gelen firmalarını ağırladı.
120 firmanın katılımıyla açılışı gerçekleşen fuarda sera, tarım teknolojileri ve ekipmanları, sulama sistemleri, fidecilik, peyzaj ve organik tarım, mekanizasyon alanlarında hizmetlerin tanıtımı yapıldı.

Fuarın açılışına Cumhuriyet Halk Partisi Muğla Milletvekili Nurettin Demir, Milliyetçi Hareket Partisi Muğla Milletvekili Mehmet Erdoğan, Muğla Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, Gıda Tarım ve Hayvancılık Muğla İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Günay Özütok, çok sayıda davetli, çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

Fuarın açılış konuşmasını yapan Marfo-Marmaris Fuarcılık Organizasyon Ltd. Genel Müdürü Volkan Gülcan, fuarın 7'ncisini gerçekleştirdiklerin dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kapalıda 5 bin metre kare, açıkta 6 bin metre karede toplamda 11 bin metre kare üzerinde kurulan tarım fuarına 120 firmanın katıldığı ifade eden Gülcan; "Bütün çiftçilerimizi ve tarıma ön ayak olan herkesi fuarımıza bekliyoruz. Fuara gelen vatandaşlarımız domates tohumundan fidesine, serada yetişen ürünlerin tohumundan tarımda kullanılan makineleri görecekleri. Ayrıca çiftçilerimizin sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için tarım destekleme kurumlarımızı, bankaları, ziraat odalarını, tarım il ve ilçe müdürlükleri fuarda yer alıyor" dedi.

"Turizmden Sonra En Önemli Gelir Tarımda"
Yöre halkının turizmden sonra en önemli geçim kaynağının tarım olduğunu vurgulayan Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık; "Geçen sene fuarı 60 bin kişi gezmişti ve ciddi satışlar yapılmıştı. Bu senede çok ciddi faydalı sonuçlar alınacağını düşünüyorum. İnşallah bu bölgede daha büyük çaplı fuar alanı oluşturulur ve kalıcı uluslararası bir fuar düzenlenir. Tarım gelişmenin temelidir. Dünyanın en gelişmiş ülkesi Amerika'da bile tarım önemli bir sektör. Bir Hollanda gibi çok küçük bir ülke dünya çapında bir üretim yapıyorsa bizde tarım ülkesiyiz diyorsak, bir durup düşünmemiz gerekiyor. Bu sektöre sermaye yatırılacak para kazanılacak bir sektör olmalı. Tohumun yetiştirilmesinden üretimine, pazarlanmasına, depolanmasına, tüketiciye ulaşmasına kadar planlanması gereken bir sektör. Girdi maliyetlerinin düşürülmesi lazım ki üretici para kazansın. Şuan en önemli sorunlardan bir tanesi üretici para kazanamıyor. Belli bir fiyatın altına inildiğinde ürün tarlada, dalda kalıyor. Bunun için gerekli önlemlerin alınması gerekiyor" diye konuştu.

"Tarım Politikalarımızı Gözden Geçirmeli"
Muğla Büyükşehir Belediyesinin tarım ve hayvancılık alanında yaptığı çalışmaları anlatan Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün de; "Muğla'da nüfusun yüzde 60'ı kırsalda, yüzde 40'ı kıyısalda. Tarım alanlarımız çok özel ve çok değerli. Hangi bitki veya hangi çeşit hayvanı yetiştirmek istersek yetiştirebilme imkanına sahibiz. Ama yeteri kadar bunları kullanamıyoruz. Tarımla ilgili her türlü çalışmaları yapmamız lazım. Köyden kente değil ideal olan kentten köye göçüşü teşvik etmemiz ve gençlerimizi tarımla uğraştıkları takdirde hayat standartlarını yükselteceği ve çok rahat geçinebileceği gelire kavuşturmamız gerekiyor. Bu Muğla'da ve bütün Türkiye'de yapılmalı. Tarım politikalarımızı gözden geçirmeli. Ana ürünlerde hiçbir ithal ürününe ihtiyacımız yok ama biz ithal ediyoruz. İhraç etmemiz lazım" diye konuştu.

Fuarın açılış kurdelesini Muğla Büyükşehir Başkanı Osman Gürün, Gıda Tarım ve Hayvancılık Muğla İl Müdürü Şakir Fırat Erkal, Fethiye Kaymakamı Ekrem Çalık, Fethiye Ziraat Odası Başkanı Kenan Karayiğit, Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili Günay Özütok ve Marfo-Marmaris Fuarcılık Genel Müdürü Gülcan kesti. Ziyaret açılan fuar alanını gezen protokol üyeleri, firmalardan da bilgiler aldı.
(MB-Y)

12.04.2017 17:47:45 TSI
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