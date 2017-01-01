Dalaman Kızılay Şubesi Afrika kampanyasına destek bekliyor
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Cihat Cura
MUĞLA (İHA) - Dalaman Kızılay Şubesi başkanlığı, Türk Kızılayı tarafından başlatılan "Güney Sudan, Yemen ve Doğu Afrika'nın Umudu Ol" kampanyasına vatandaşlardan destek bekliyor.
Uzun yıllar süren çatışmaların, siyasi istikrarsızlığın ve ekonomik bunalımların yanı sıra kuraklıktan kaynaklı açlığın pençesine düşen Güney Sudan, Yemen ve Doğu Afrika ülkelerinde her geçen gün insani krizin daha da derinleşmesi üzerine Türk Kızılayı tarafından yardım kampanyası başlatıldı.
Dalaman Türk Kızılayı Şubesi Başkanı Fatma Çalkın yaptığı açıklamada, ''Türk Kızılayı tarafından Güney Sudan, Yemen ve Doğu Afrika ülkeleri için başlatılmış olan yardım kampanyasında tüm vatandaşlarımızdan destek bekliyorum. Yardımda bulunmak isteyen yardımsever vatandaşlarımız gerekli bilgileri Dalaman Türk Kızılayı şubemizden veya Türk Kızılayı web sitesinden alabilirler'' dedi.
(CC-MB-Y)
12.04.2017 17:55:01 TSI
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