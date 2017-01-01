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Başkan Arslan, vatandaşlarla bir araya geldi



(Fotoğraflı)



Vedat Yunus İkizoğlu

KASTAMONU (İHA) - Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, 16 Nisan Cumhurbaşkanlığı Sistemi referandumuna sayılı günler kala mahallelerde halkla bir araya gelmeye devam ediyor.

Son olarak Taşköprü'de Sümer Mahallesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Taşköprü Belediye Başkanı Hüseyin Arslan, vatandaşlara Belediye olarak ilçeye yapılan hizmetlerin yanı sıra 16 Nisan halk oylamasında neden 'evet' denilmesi gerektiğini madde madde anlattı.

Taşköprü Organize Sanayi Bölgesinin alt yapı ihalesinin tamamlandığına dikkat çeken Başkan Arslan, aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Taşköprü'ye doğalgaz gelmesi konusunun da hız kazandığını ve büyük bir aksilik olmazsa bu yılsonu ilçenin doğalgaza kavuşacağını kaydetti. Başkan Arslan,Taşköprülerin doğal kaynaklı içme suyu ihtiyacını karşılayacak olan Hasanlı Göleti İçme Suyu Projesi'nin hızlı bir şekilde devam ettiğini ve kısa sürede ilçe halkının çeşmelerinden doğal kaynaklı olarak içme suyuna kavuşacağının müjdesini verdi.

Vatandaşların ilgisinin büyük olduğu toplantıda mahalle sakinleri, Arslan'a gerek Belediye çalışmalarından gerekse hükümetin ilçelerine yaptığı çalışmalardan dolayı teşekkür ettiler.

Arslan'ın mahalle toplantılarına son güne kadar devam etmesi bekleniyor.

Arslan' mahalle toplantısında Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhun Çorbacı, İGM Üyesi Osman İnce, Belediye Meclis üyeleri, AK Parti İlçe Yönetim Kurulu üyeleri ve Sümer Mahallesi Muhtarı İlker Acar'da eşlik etti.

(Vİ-İÇ)



12.04.2017 18:08:22 TSI

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