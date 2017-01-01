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YEREL HABERLER  / KÜTAHYA HABERLERİ
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Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi en gözde hastanelerden biri haline geldi

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:25
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi en gözde hastanelerden biri haline geldi
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi en gözde hastanelerden biri haline geldi

(Fotoğraflı)

Hüseyin Efe
KÜTAHYA (İHA) - Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisinde bölgede tercih edilen en gözde hastanelerden biri haline geldi.
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniğinde minimal kesiden (Küçük Kesi) yapılan kalp ameliyatları, Dumlupınar Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Kalp Damar Cerrahisi Kliniği Şefi Prof. Dr. Ahmet Hakan Vural başta olmak üzere, Op. Dr. İbrahim Fevzi Özdomaniç, Op. Dr. Nurhayat Bircan, Op. Dr. Aslı Gözüaçık, Op. Dr. Sinan Erkul, Op. Dr. Gülen Sezer Erkul ve Op. Dr. Engin Akgül'den oluşan profesyonel ekibin özverili çabaları takdir topluyor. Hastaların daha hızlı toparlandığı, daha erken taburcu olup normal yaşantısına ve iş ortamına dönmesini sağlayan bu yeni tedavi yöntemi kısa zamanda tercih edilen bir yöntem haline geldi. Kütahya Kalp ve Damar Cerrahisi Ekibi de bu seçeneği hastalarına sunduğu için bölgede hızla adını duyuruyor.
Hastane yetkilileri, yeni tedavi yöntemiyle ameliyat sonrası düz yatma zorunluluğunun olmaması, daha hızlı bir şekilde yara iyileşmesinin olması, ameliyat izinin görünmemesi gibi avantajların hastanın hayatını olumlu bir şekilde etkilediğini belirterek, "Bu tür ameliyatların çevre illerde ve büyük merkezlerde dahi henüz Kütahya'daki yaygınlıkta ve sıklıkta yapılamaması, hastanemizi çevre illerden de tercih edilen öncü bir kalp merkezi haline getiriyor. Bu tip özellikli ameliyatların dışında birçok hayat kurtarıcı acil ameliyat için de çevre illerden resmi sevkler alan hastanemiz bölgede lider özelliğini sürdürüyor" dediler.
Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesini tercih eden hastalardan Kasım Öztürk, yeni yöntemle ameliyat olduktan sonra eski rahatsızlığından eser kalmadığını söyledi.(EFE)

12.04.2017 18:33:40 TSI
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