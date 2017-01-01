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Haliliye Belediyesi Gıda, Tarım Ve Hayvancılık Fuarında yerini aldı



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesi, 12 Nisan-15 Nisan 2017 tarihleri arasında faaliyet gösterecek olan Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında stant açarak, Haliliye'nin tanıtımıyla ilgili çalışmalarını sergiliyor.

Çeşitli kurumların destekleriyle 12 Nisan- 15 Nisan 2017 tarihleri arasında faaliyet gösterecek olan Şanlıurfa Gıda, Tarım ve Hayvancılık Fuarında Haliliye Belediyesi, kurduğu stantla yerini aldı. Haliliye'nin tanıtımının yapılacağı stantta Haliliye Belediyesine ait kadın destek merkezlerinde yapılan eserler de sergilendi. Haliliye Belediyesi standı, davetliler ve vatandaşlar tarafından da ilgi gördü.

Başkan Fevzi Demirkol da, fuarın açılışına katılarak stantları gezdi.

(Şİ-SD-Y)



12.04.2017 18:45:30 TSI

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