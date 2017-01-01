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YEREL HABERLER  / SAKARYA HABERLERİ
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'Sakarya Turizminin Dünü Bugünü ve Yarını' SAÜ'de konuşuldu

12 Nisan 2017 Çarşamba, 18:58
'Sakarya Turizminin Dünü Bugünü ve Yarını' SAÜ'de konuşuldu
'Sakarya Turizminin Dünü Bugünü ve Yarını' SAÜ'de konuşuldu

(Fotoğraflı)

Remzi Şimşek
SAKARYA (İHA) - Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Turizm Fakültesi tarafından "Sakarya Turizminin Dünü Bugünü ve Yarını" konulu bir etkinlik düzenlendi.
SAÜ Turizm Fakültesi Konferans Salonunda yapılan etkinliğe AK Parti Sakarya Milletvekili Mustafa İsen konuşmacı olarak katıldı. Turizm haftası dolayısıyla düzenlenen etkinlikte konuşan İsen, Sakarya'yı çoklu kalkınmanın en dinamik şehirlerinden biri olarak değerlendirdiklerini, bu çerçevede Sakarya'nın tarım, sanayi, turizm, ticaret ve eğitimin en önemli merkezlerinden biri olmasını hedeflediklerini söyledi.
Turizmin dünyada enerjiden sonra en fazla yatırım yapılan sektör olduğunu dile getiren İsen, "2015'te 1 milyar 184 milyon kişi seyahat ederken, 1 milyar 237 milyon dolar gelir elde edildi. Türkiye'de turizm faaliyeti büyük ölçüde yaz turizmi üzerinden yürümekte. Dünya turizminde doğası bozulmamış destinasyonlara daha çok ilgi var. Yeni deneyimler kazandıracak geziler tercih ediliyor. Tüm bunlarda son dakika kararları oldukça önemli bir etken. Kültür turizmi ön plana çıkıyor" dedi. Türkiye'de 2002'den 2016'ya kadar turizm rakamlarının sürekli artış gösterdiğini, ancak son dönemlerde ülkede ve coğrafyada yaşanan olayların bu oranı gerilettiğini belirten İsen, "Turizmde bir ülke kuş gibidir. Bulunduğu ortamdaki olaylardan hemen etkilenir ve buna göre kaçar gider. Tedbirler ona göre alınmalı ve ona göre dizayn edilmeli. Sakarya, insanların hafta sonları piknik yapmak, Sapanca'da doğal ve organik tarım alışverişi yapmak için geldiği bir şehirdi. Yani ciddi bir turizm faaliyeti yoktu. Oysa Sakarya özellikle doğal güzellikleri açısından sadece Türkiye'de değil dünyada örneği az görülecek şehirlerden bir tanesidir. Müthiş bir flora çeşitliliğine sahip. Doğal kumsal plajları, su spor alanları, şelaleler var. Şenlik ve festival potansiyeli var. Termal turizm imkânı var. Yani bu haliyle de sağlık turizmine açık bir şehir. İstikrar, güvenlik denilince, bunun en kolay çağrışımlarından birisi kaçınılmaz olarak turizmle ilişkilendirilebilir. Bu yüzdendir ki Türkiye'nin daha istikrarlı bir ülke olarak konumunu devam ettirebilmesi, turizmle birlikte sürdürülebilir bir faaliyet olmasına bağlıdır" diye konuştu.
(RŞ-İÇ)

12.04.2017 19:06:57 TSI
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