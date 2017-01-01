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Ilgaz'da turizm haftası etkinlikler



(Fotoğraflı)



Recep Doğru

ÇANKIRI (İHA) - Turizm haftası, Ilgaz Emel Oktay Türkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi tarafından hazırlanan bir dizi etkinlikle kutlandı.

Okul bahçesinde düzenlenen etkinliğe Ilgaz Kaymakamı Muhammed Gürbüz, Garnizon komutanı J. Yzb Serkan Görür, Belediye Başkanı Arif Çayır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yurt Kurtaran Dağdaş, daire amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunması ile başlayan etkinlikte daha sonra İmam Hatip lisesi öğrencileri musiki dinletisi sundu. Çankırı Karatekin Üniversitesi öğrencilerinin 'Bir Yudum Anadolu efsanesi' isimli halk oyunları gösterisi ile devam eden etkinlik Ankara Büyükşehir Belediyesi Mehter takımının gösterileri ile son buldu.

Protokol üyelerine hediye taktiminin ardından öğrenci ve öğrenci velileri tarafından hazırlanan kermesin açılışı gerçekleştirildi

(RD-BÖ)



12.04.2017 19:10:06 TSI

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